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مصر: معلمة تضع قدمها فوق طالب.. ووزارة التربية تحقق أرسل الخبر



الصورة التي نشرتها سيدة تدعى سمر سليمان على موقع "فيسبوك" وانتشرت بكثافة على مواقع التواصل كانت لأخصائية اجتماعية تدعى عديلة وهي تعاقب تلميذا يسمى محمد حمدي عقابا على قيامه بالتصفير في الفصل وذلك في مدرسة محمد عبده الإعدادية بمنطقة عين شمس، شرق القاهرة.

وفي التفاصيل، فإن الطالب وفور دخول الأخصائية الاجتماعية للفصل قام بالتصفير فظنت أنه يسخر منها فاستدعته على الفور وطرحته أرضا ووضعت قدمها فوق صدره وهو ملقى على الأرض دون استجابة لصرخات وتوسلات الطالب الذي يعاني من مرض في قلبه.

وأشارت مقدمة الشكوى سمر سليمان إلى أنه أثناء تلك الواقعة لم يستطع باقي الطلاب من أن يدافعوا عن زميلهم خشية تعرضهم لنفس العقاب، ولكن أحد الطلاب استطاع أن يصور المشهد بكاميرا جواله من تحت منضدته ليثبت الواقعة ويساعد زميله فيما بعد في الحصول على حقه.

"العربية.نت" اتصلت بالمسؤولين في إدارة عين شمس التعليمية، فأكد مصدر مسؤول بالإدارة أنهم علموا بالواقعة اليوم الاثنين وجار التحقيق فيها لمعرفة صحتها من عدمه، مضيفاً أن الإدارة ستقوم باستدعاء المعلمة والطالب لمعرفة حقيقة الصورة وسيتم إبلاغ المسؤولين بوزارة التربية بكافة التحقيقات.

أثارت صورة لمعلمة مصرية تضع قدمها فوق تلميذ ملقى على الأرض غضبا واسعا في مصر.الصورة التي نشرتها سيدة تدعى سمر سليمان على موقع "فيسبوك" وانتشرت بكثافة على مواقع التواصل كانت لأخصائية اجتماعية تدعى عديلة وهي تعاقب تلميذا يسمى محمد حمدي عقابا على قيامه بالتصفير في الفصل وذلك في مدرسة محمد عبده الإعدادية بمنطقة عين شمس، شرق القاهرة.وفي التفاصيل، فإن الطالب وفور دخول الأخصائية الاجتماعية للفصل قام بالتصفير فظنت أنه يسخر منها فاستدعته على الفور وطرحته أرضا ووضعت قدمها فوق صدره وهو ملقى على الأرض دون استجابة لصرخات وتوسلات الطالب الذي يعاني من مرض في قلبه.وأشارت مقدمة الشكوى سمر سليمان إلى أنه أثناء تلك الواقعة لم يستطع باقي الطلاب من أن يدافعوا عن زميلهم خشية تعرضهم لنفس العقاب، ولكن أحد الطلاب استطاع أن يصور المشهد بكاميرا جواله من تحت منضدته ليثبت الواقعة ويساعد زميله فيما بعد في الحصول على حقه."العربية.نت" اتصلت بالمسؤولين في إدارة عين شمس التعليمية، فأكد مصدر مسؤول بالإدارة أنهم علموا بالواقعة اليوم الاثنين وجار التحقيق فيها لمعرفة صحتها من عدمه، مضيفاً أن الإدارة ستقوم باستدعاء المعلمة والطالب لمعرفة حقيقة الصورة وسيتم إبلاغ المسؤولين بوزارة التربية بكافة التحقيقات. العربية.نت Saida Online