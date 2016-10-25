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زوج اكتشف خيانة زوجته بعد 76 عاماً بطريقة غريبة وهذا ما فعله !! أرسل الخبر



وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إن الزوج، 99 عامًا، تقدم بطلب إلى محكمة روما لطلب الطلاق من زوجته، 96 عامًا، بعدما اكتشف خيانتها له عام 1940، مشيرة إلى أن الزوجين سيعدان أكبر مطلقين في العالم.

ووفقًا للأوراق التي تقدم بها الزوج إلى المحكمة، فإنه اكتشف أن الزوجة كتبت خطاب حب إلى عشيقها عام 1940، حيث عثر على الخطاب خلال بحثه في أدراج المنزل بالصدفة.

من جانبها، اعترفت الزوجة بالواقعة، كما قالت إنها تشعر بالذنب، مشيرة إلى أنها فشلت في إرجاع زوجها عن قراره.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الزوجين يستعدان الآن للانفصال، على الرغم من علاقتهما التي امتدت لما يقرب من ثمانية عقود، ولديهما خمسة أبناء وعشرة أحفاد. فوجئت سيدة إيطالية بتقدم زوجها بطلب طلاق منها إلى المحكمة، وذلك بعدما اكتشف خيانتها له قبل 76 عامًا من الآن.وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إن الزوج، 99 عامًا، تقدم بطلب إلى محكمة روما لطلب الطلاق من زوجته، 96 عامًا، بعدما اكتشف خيانتها له عام 1940، مشيرة إلى أن الزوجين سيعدان أكبر مطلقين في العالم.ووفقًا للأوراق التي تقدم بها الزوج إلى المحكمة، فإنه اكتشف أن الزوجة كتبت خطاب حب إلى عشيقها عام 1940، حيث عثر على الخطاب خلال بحثه في أدراج المنزل بالصدفة.من جانبها، اعترفت الزوجة بالواقعة، كما قالت إنها تشعر بالذنب، مشيرة إلى أنها فشلت في إرجاع زوجها عن قراره.وأكدت الصحيفة البريطانية أن الزوجين يستعدان الآن للانفصال، على الرغم من علاقتهما التي امتدت لما يقرب من ثمانية عقود، ولديهما خمسة أبناء وعشرة أحفاد. وكالات Saida Online