الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / جريمة مروعة: شابّ الـ25 عامًا.. جثّة مكبّلة

جريمة مروعة: شابّ الـ25 عامًا.. جثّة مكبّلة أرسل الخبر



وعلى الفور، حضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي اللذين كشفا على الجثة التي لا يوجد بحوزتها اي اوراق ثبوتية، وتبين أنها عائدة لشخص أسود البشرة وكان مكبل اليدين ومقتول ذبحًا.

يُشار إلى أن الجثة نُقلت الى مستشفى راشيا الحكومي.



عُثر صباح اليوم، على جثة شاب (25 سنة تقريبًا) مرمية في خراج بلدة السلطان يعقوب، بحسب ما أفاد معلومات صحفية من البقاع.وعلى الفور، حضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي اللذين كشفا على الجثة التي لا يوجد بحوزتها اي اوراق ثبوتية، وتبين أنها عائدة لشخص أسود البشرة وكان مكبل اليدين ومقتول ذبحًا.يُشار إلى أن الجثة نُقلت الى مستشفى راشيا الحكومي. لبنان 24