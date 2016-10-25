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غلاء المطار الفاحش: شاي وقهوة ومياه بـ 21 ألف ليرة فقط أرسل الخبر



وفي التفاصيل أنّ صفحة "وينيه الدولة" على الموقع الأزرق نشرت صورة لفاتورة علّقت عليها بالقول: "مباشر من مطار رفيق الحريري الدولي..

التشليح على قدم وساق، فنجان شاي وفنجان قهوة وقنينة مياه تنورين(500 ليرة) ب21 الف ليرة... #والله_عيب".



بعدما "ثقبت" فاتورة في أحد المطاعم الشهيرة وأخرى في المطار جيوب اللبنانيين واستفزت عقولهم- في العالم الافتراضي طبعاً- حيث علت أصواتهم المطالبة بمزيد من الرقابة على الأسعار وتدابير إضافية لحماية المستهلكين من "الغلاء الفاحش"، تعود فاتورة جديدة يتوقع لصداها أن يكون مماثلاً.وفي التفاصيل أنّ صفحة "وينيه الدولة" على الموقع الأزرق نشرت صورة لفاتورة علّقت عليها بالقول: "مباشر من مطار رفيق الحريري الدولي..التشليح على قدم وساق، فنجان شاي وفنجان قهوة وقنينة مياه تنورين(500 ليرة) ب21 الف ليرة... #والله_عيب". فيسبوك