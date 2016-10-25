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مكالمات الفيديو على “واتس آب” أصبحت متوفرة .. تعلم طريقة تفعيلها أرسل الخبر



ولتفعيل الميزة يجب أن يكون لديك أحدث نسخة تجريبية من التطبيق. بعدها قم بمسح البيانات وأعد تفعيل حسابك من جديد على واتساب وستلاحظ ظهور الميزة لديك.

أخبر بعض المستخدمين أن هذه الطريقة نجحت لديهم بالفعل في بعض النسخ التجريبية وليس كلها، حيث يمكن التأكيد أنها تعمل على نسخة 2.16.318 (451462). تذكر أن تأخذ نسخة احتياطية من محادثاتك.

ويجب أن تكون الميزة مفعلة عند الطرفين حتى يتمكنان من إجراء مكالمة فيديو التي يمكن البدء فيها عبر الضغط على أيقونة السماعة ثم تلاحظ ظهور خيار ما بين المكالمة الصوتية ومكالمة الفيديو.

ومن المهم الإشارة إلى أن بعض المستخدمين تفعلت لديهم من تلقاء نفسها عبر تحديث النسخة التجريبية الموجودة لديهم بدون الحاجة لمسح البيانات وإعادة تسجيل الحساب.

عند الضغط على مكالمة الفيديو يظهر تسجيل الطرف الآخر على كامل الشاشة مع زر قطع الإتصال وأزرار أخرى مثل تغيير الكاميرا وكتم الصوت والتحويل للدردشة النصية. وبعد فصل المكالمة سيظهر خيار تقييم جودة المكالمة كما هو الحال مع مسنجر فيس بوك. نشر موقع (androidpolice) طريقة لتفعيل ميزة مكالمات الفيديو على تطبيق “واتس آب”، حيث توصّل بعض المستخدمين إلى تلك طريقة.ولتفعيل الميزة يجب أن يكون لديك أحدث نسخة تجريبية من التطبيق. بعدها قم بمسح البيانات وأعد تفعيل حسابك من جديد على واتساب وستلاحظ ظهور الميزة لديك.أخبر بعض المستخدمين أن هذه الطريقة نجحت لديهم بالفعل في بعض النسخ التجريبية وليس كلها، حيث يمكن التأكيد أنها تعمل على نسخة 2.16.318 (451462). تذكر أن تأخذ نسخة احتياطية من محادثاتك.ويجب أن تكون الميزة مفعلة عند الطرفين حتى يتمكنان من إجراء مكالمة فيديو التي يمكن البدء فيها عبر الضغط على أيقونة السماعة ثم تلاحظ ظهور خيار ما بين المكالمة الصوتية ومكالمة الفيديو.ومن المهم الإشارة إلى أن بعض المستخدمين تفعلت لديهم من تلقاء نفسها عبر تحديث النسخة التجريبية الموجودة لديهم بدون الحاجة لمسح البيانات وإعادة تسجيل الحساب.عند الضغط على مكالمة الفيديو يظهر تسجيل الطرف الآخر على كامل الشاشة مع زر قطع الإتصال وأزرار أخرى مثل تغيير الكاميرا وكتم الصوت والتحويل للدردشة النصية. وبعد فصل المكالمة سيظهر خيار تقييم جودة المكالمة كما هو الحال مع مسنجر فيس بوك. وكالات Saida Online