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بالفيديو - طبيب شرعي ينهار فوق الجثة! أرسل الخبر



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل على نحو واسع، مقطع فيديو يظهر فيه الطبيب الشرعي الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وهو يترنح أثناء محاولته الاقتراب من الجثة، قبل أن ينهار ويسقط فوقها.

ووسط ضحكات الحضور، اندفع رجال من الشرطة العسكرية لمساعدة الطبيب الشرعي على النهوض، لكنه كان لا يزال غير قادر على الوقوف باتزان، وحاول أن يتمالك نفسه، ليقف على قدميه من جديد، واستطاع أن يسحب الجثة من داخل الحفرة، لكنه سقط على الأرض من جديد.



تعرض طبيب شرعي في البرازيل لموقف لا يحسد عليه، وذلك بعد أن انهار فوق جثة في موقع جريمة وهو يحاول أن يجمع الأدلة.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل على نحو واسع، مقطع فيديو يظهر فيه الطبيب الشرعي الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، وهو يترنح أثناء محاولته الاقتراب من الجثة، قبل أن ينهار ويسقط فوقها.ووسط ضحكات الحضور، اندفع رجال من الشرطة العسكرية لمساعدة الطبيب الشرعي على النهوض، لكنه كان لا يزال غير قادر على الوقوف باتزان، وحاول أن يتمالك نفسه، ليقف على قدميه من جديد، واستطاع أن يسحب الجثة من داخل الحفرة، لكنه سقط على الأرض من جديد. وكالات Saida Online