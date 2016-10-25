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فيديو يفضح لكم أهم الخدع التي يقوم بها السحرة .. لا يصدق !! أرسل الخبر





المشي فوق الماء

لطالما كان السحرة عبر التاريخ يحلمون بالمشي فوق سطح الماء، لكن ذلك أصبح أسهل مع تطور التكنولوجيا. استطاع ساحر يعرف باسم "دينمو" أن يمشي فوق سطح مياه نهر التايمز في مدينة لندن أمام الناس. السر في ذلك هو وجود منصة زجاجية تحت سطح الماء، واستفاد الساحر من أن لون مياه النهر قاتمة وحجبت المنصة.



صندوق التعذيب الصيني

صممت هذه الخدعة عام 1912، واشتهرت على أنها الأعقد في العالم، ويكمن السر في الأقفال المستخدمة، فعندما يقوم مساعد الساحر بإغلاق الأقفال يسحب المسامير منها، لكن النجاة من الغرق في الصندوق الممتلئ بالماء تحتاج إلى قوة عضلية كبيرة من قبل الساحر، وهي من الخدع المميتة والخطيرة التي قد تعرض الساحر لفقدان الوعي بسبب أن رأسه سيكون للأسفل لدقائق.



الأرنب والقبعة

تعتبر هذه الخدعة من الأكثر انتشاراً في العالم، وهناك عدة طرق لتنفيذها، الأولى أن يستخدم الساحر طاولة لها درج يتسع للأرنب وأن يكون للقبعة فتحة ليتمكن من مد يده وإخراج الأرنب من خلالها. الطريقة الثانية باستخدام قبعتين لإحداهما فتحة حيث يتواجد الأرنب بينهما. أما الطريقة الثالثة فتقوم على استخدام كيس خارجي يوضع فيه الأرنب، ثم إدخاله في القبعة بحركة خفية.



التحول

اخترعت هذه الخدعة في القرن التاسع عشر، وتقوم على أن يختفي شخص ليظهر مكانه آخر بسرعة، والسر فيها أن يوضع الشخص الأول في صندوق ليس له ظهر، وبالتالي يستطيع التبديل مع الآخر في وقت قصير.



التقاط الرصاصة

قد يبدو مدهشاً أن يطلق أحدهم رصاصة ويلتقطها الآخر بفمه، لكن سر هذه الخدعة أن الرصاصة المستخدمة تكون مزيفة وتنفجر بمجرد إطلاق الزناد، في حين يقوم الشخص الآخر بوضع رصاصة معه في فمه.



وأحياناً يطلب الساحر من الجمهور وضع علامة على الرصاصة للتأكد من أنها نفسها التي سيتم التقاطها بالفم، وفي الحقيقة يقوم المساعد خلف الكواليس بوضع العلامة نفسها على رصاصتين فارغتين بعد الإعلان عنها، مستغلاً الوقت المطلوب لارتداء الساحر الملابس الواقية للرصاص.



لربما تكون الغالبية العظمى من الناس في هذا العالم، قد تابعت عروضا للسحر، فمن منا لم يشاهد ساحراً يخرج الأرنب من قبعته؟ إن لم يكن في عرض حي، فلا بد أن معظمنا شاهده عبر التلفزيون، والمرأة التي يقسمون جسدها بالمنشار إلى نصفين وهي تضحك ثم تعود كما كانت!. كما سمعنا عن المشي فوق الماء، والتقاط الرصاصة وصندوق التعذيب الصيني ، كثيراً ما شعرنا بالدهشة إزاء تلك العروض لأننا نعتقد أنها تخالف المنطق، أو تمت بقوى خارقة، لكن في الحقيقة ليست إلا لعبة ذكية اعتمدت على سرعة الحركة وأدوات خاصة، وهنا سر أعظم خدع في العالم، بحسب مقطع فيديو حقق انتشاراً واسعاً على موقع "يوتيوب" خلال هذا الأسبوع.المشي فوق الماءلطالما كان السحرة عبر التاريخ يحلمون بالمشي فوق سطح الماء، لكن ذلك أصبح أسهل مع تطور التكنولوجيا. استطاع ساحر يعرف باسم "دينمو" أن يمشي فوق سطح مياه نهر التايمز في مدينة لندن أمام الناس. السر في ذلك هو وجود منصة زجاجية تحت سطح الماء، واستفاد الساحر من أن لون مياه النهر قاتمة وحجبت المنصة.صندوق التعذيب الصينيصممت هذه الخدعة عام 1912، واشتهرت على أنها الأعقد في العالم، ويكمن السر في الأقفال المستخدمة، فعندما يقوم مساعد الساحر بإغلاق الأقفال يسحب المسامير منها، لكن النجاة من الغرق في الصندوق الممتلئ بالماء تحتاج إلى قوة عضلية كبيرة من قبل الساحر، وهي من الخدع المميتة والخطيرة التي قد تعرض الساحر لفقدان الوعي بسبب أن رأسه سيكون للأسفل لدقائق.الأرنب والقبعةتعتبر هذه الخدعة من الأكثر انتشاراً في العالم، وهناك عدة طرق لتنفيذها، الأولى أن يستخدم الساحر طاولة لها درج يتسع للأرنب وأن يكون للقبعة فتحة ليتمكن من مد يده وإخراج الأرنب من خلالها. الطريقة الثانية باستخدام قبعتين لإحداهما فتحة حيث يتواجد الأرنب بينهما. أما الطريقة الثالثة فتقوم على استخدام كيس خارجي يوضع فيه الأرنب، ثم إدخاله في القبعة بحركة خفية.التحولاخترعت هذه الخدعة في القرن التاسع عشر، وتقوم على أن يختفي شخص ليظهر مكانه آخر بسرعة، والسر فيها أن يوضع الشخص الأول في صندوق ليس له ظهر، وبالتالي يستطيع التبديل مع الآخر في وقت قصير.التقاط الرصاصةقد يبدو مدهشاً أن يطلق أحدهم رصاصة ويلتقطها الآخر بفمه، لكن سر هذه الخدعة أن الرصاصة المستخدمة تكون مزيفة وتنفجر بمجرد إطلاق الزناد، في حين يقوم الشخص الآخر بوضع رصاصة معه في فمه.وأحياناً يطلب الساحر من الجمهور وضع علامة على الرصاصة للتأكد من أنها نفسها التي سيتم التقاطها بالفم، وفي الحقيقة يقوم المساعد خلف الكواليس بوضع العلامة نفسها على رصاصتين فارغتين بعد الإعلان عنها، مستغلاً الوقت المطلوب لارتداء الساحر الملابس الواقية للرصاص. سبوتنيك Saida Online