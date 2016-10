الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / للراغبين بالهجرة الى السويد .. إليكم الطريقة الصحيحة لتقديم الطلب وأنتم خارج السويد

للراغبين بالهجرة الى السويد .. إليكم الطريقة الصحيحة لتقديم الطلب وأنتم خارج السويد



أولا وقبل كل شيئ عليك زيارة موقع دائرة الهجرة السويدية على الأنترنت و هو موجود أسفل هذا الخبر:

ثم في الأعلى عليك إختيار اللغة الإنجليزية أو إبقاء اللغة السويدية و لكن من الأفضل ألا تختار العربية لأنها لا تحتوي على محرك البحث عن حالة طلبك للجوء إلى السويد.

تتبع طلب اللجوء إلى السويد عن طريق الأنترنت

في منتصف الصفحة ستجد خانة

Check your application

و يوجد تحتها مستطيل يجب أن تضع فيه رقم الملف الخاص بك. انتبه إلى المثال التالي لتعرف كيف تضع الرقم المؤلف من 7 إلى 8 خانات بالشكل الصحيح .

الرقم على بطاقة



LMA



يكون على الشكل التالي : 12-221680/2 و يكون رقم الملف بدون فواصل كالتالي : 12221680 و هو ما يجب وضعه في الخانة المستطيلة و الضغط على زر



Search



و بعدها ستحصل على واحد من ثلاثة نتائج .. سأقوم بشرحها بالتفصيل

1- Search results for: XXXXXXX Registration of application or appeal The Migration Board has not registered your application or appeal in the last 90 days. Decision The Migration Board has made no decision about your case in the last 28 days.



هنا يكون لون المربع أصفرا و إليكم ترجمة النص كالتالي : دائرة الهجرة لم تسجل طلب اللجوء أو الإعتراض عليه في أخر 90 يوم مضت القرار دائرة الهجرة لم تتخذ أي قرار في قضيتك منذ 28 يوم مضت * و غالباً ما يكون أصحاب هذا النص لم تفتح قضاياهم بعد و هي تنتظر دورها للدراسة بعد إجراء المقابلة الأساسية أو إنتظار إستكمال التحقيق.

2-Search results for: XXXXXX Registration of application or appeal Your application or appeal has been registered with the Migration Board. Decision The Migration Board has made no decision about your case in the last 28 days.



هنا يكون لون المربع أزرق و ترجمة النص كالتالي : طلب اللجوء أو الطعن فيه قد تم تسجيله لدى دائرة الهجرة القرار دائرة الهجرة لم تتخذ أي قرار في قضيتكم منذ 28 يوم مضت * و يكون هذا المربع للملفات التي دخلت في النظام الإللكتروني لدائرة الهجرة و لم تستكمل التحقيقات بعد أو تم الإنتهاء من التحقيق و الطلب قيد الدراسة لإصدار القرار .



و يعتبر أصحاب هذا اللون قد اقتربوا من مرحلة إصدار القرار بشأن طلب اللجوء الى السويد.



3-Search results for: XXXXXX Decision The Migration Board has made a decision in your case. If you are in Sweden, the Migration Board will send the decision to your home address. If you are outside of Sweden, you need to contact the embassy or consulate general you stated in your application.



هنا يكون لون المربع أخضر و ترجمة النص كالتالي : دائرة الهجرة قد اتخذت قراراً في قضيتكم , إذا كنت في السويد , سترسل لك دائرة الهجرة القرار على عنوان إقامتك و إذا كنت خارج السويد عليك الإتصال بالسفارة أو القنصلية المشار إليها في طلبك . * يكون أصحاب هذا النص قد حصلوا على قرار إيجابي لطلب لجوئهم و هو ما يرمز له اللون الأخضر (موافقة)

http://www.migrationsverket.se

