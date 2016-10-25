الصفحة الرئيسية / منوعات / نشر مقطع فيديو أول عن بيك آب جديد لشركة "مرسيدس"

نشر مقطع فيديو أول عن بيك آب جديد لشركة "مرسيدس" أرسل الخبر



وسيتم الكشف عن السيارة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إطار معرض خاص سيقام في ستوكهولم.

وستشبه سيارة الـ بيك آب من حيث أبعادها سيارتي " Nissan Navara/NR300 " و" Renault Alaskan " المنصوبتين على المنصة نفسها. أما مواصفاتها الأخرى فتختلف بالطبع عما هي عليه لدى مثيلاتها. فهناك شبك مبرد ضخم، وبنية "عدوانية" للمصدّين، وعجلات أنيقة التصميم. فيما لم تُفصح الشركة عن أية تفاصيل عن تصميم الصالون الداخلي.



يذكر أن الموديل الحديث لـ بيك آب تم تصميمه من قبل شركة "مرسيدس بنز" بالتعاون مع اتحاد شركتي "رينو – نيسان". ويمكن أن تظهر تلك السيارة في السوق الروسية في نهاية عام 2017 أو مطلع عام 2018. وقالت "مرسيدس بنز" إن موديلها الجديد سيكون افخم بكثير من الموديلات مثيلاته.



قامت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية بنشر أول مقطع فيديو لسيارة بيك آب جديدة لديها، وذلك بعد نشر صورة فوتوغرافية لها.وسيتم الكشف عن السيارة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إطار معرض خاص سيقام في ستوكهولم.وستشبه سيارة الـ بيك آب من حيث أبعادها سيارتي " Nissan Navara/NR300 " و" Renault Alaskan " المنصوبتين على المنصة نفسها. أما مواصفاتها الأخرى فتختلف بالطبع عما هي عليه لدى مثيلاتها. فهناك شبك مبرد ضخم، وبنية "عدوانية" للمصدّين، وعجلات أنيقة التصميم. فيما لم تُفصح الشركة عن أية تفاصيل عن تصميم الصالون الداخلي.يذكر أن الموديل الحديث لـ بيك آب تم تصميمه من قبل شركة "مرسيدس بنز" بالتعاون مع اتحاد شركتي "رينو – نيسان". ويمكن أن تظهر تلك السيارة في السوق الروسية في نهاية عام 2017 أو مطلع عام 2018. وقالت "مرسيدس بنز" إن موديلها الجديد سيكون افخم بكثير من الموديلات مثيلاته. وكالات Saida Online