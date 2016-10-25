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فيديو: نموذج صغير من 'زعيم كوريا الشمالية ' يفجر مواقع الانترنت أرسل الخبر



وتم منح الطفل، 4 أعوام، لقب "كيم جونغ أون الصغير" لأنه يشبه كثيراً زعيم كوريا الشمالية وخاصة بقصة شعره.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي هذا التسجيل بشكل واسع، حيث يرقص بحماس، وتمنى البعض أن يكون زعيم كوريا الشمالية "جذاباً كما هو الحال مع شبيهه الصغير ".



طفل أصبح نجم شبكات التواصل الاجتماعي بسبب شبهه الكبير لزعيم كوريا الشمالية. وليس هذا فقط، شاهد ماذا يفعل أيضاً!وتم منح الطفل، 4 أعوام، لقب "كيم جونغ أون الصغير" لأنه يشبه كثيراً زعيم كوريا الشمالية وخاصة بقصة شعره.وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي هذا التسجيل بشكل واسع، حيث يرقص بحماس، وتمنى البعض أن يكون زعيم كوريا الشمالية "جذاباً كما هو الحال مع شبيهه الصغير ". وكالات Saida Online