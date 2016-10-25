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قيديو... ماذا قال الزعيم عادل إمام عن شتم الملك سلمان؟ أرسل الخبر



وقال في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، إن أولاد الملك سلمان "أصدقاؤه"، على حد تعبيره.

وقال إمام في مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on E": "أنزل أناس على النت كلاما على لساني يسيء للمملكة السعودية.. ده ما حصلش خالص".



وفي هذه اللحظة عرض عمرو أديب، على الشاشة، سلسلة تغريدات لحساب منسوب إلى عادل إمام، عبر موقع "تويتر"، وردت فيه إساءات بالغة إلى المملكة، وشعبها، وملكها، وولي عهده، وعلّق أديب بالقول إن الحساب "مضروب"، مشددا على أن عادل إمام لم يتقدم بأي إساءة إلى المملكة العربية السعودية.



وعلق عادل إمام بسرعة: "نهائي.. بالعكس.. أنا رجل عروبي، وكل وُدِّي وحبي للشعب العربي في السعودية، والحكومة هناك".



ونفى أن يكون له أي حساب على "تويتر"، مضيفا أنه لم يدل بأي تصريحات ضد السعودية، بدليل أنه ليس لديه "الواتس أب ده" (يقصد تويتر)، داعيا إلى احترام أمر النفي هذا، وأضاف: "أساءني كثيرا الكلام اللي اتقال.. أنا ما بعرفش أستعمل الحاجات دي (يقصد تويتر).. وأولاد الملك سلمان أصدقائي".



وعندما أشار أديب إلى العلاقة "المعروفة"، بحسب تعبيره، لعادل بالسفير السعودي في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، علق عادل بالقول: "الحقيقة كَلمتُه.. والرجل قال لي: إحنا عرفنا تماما أنك أنت مش ده"، مردفا: "هو اللي قال لي حكاية الواتس أب دي.. أنا ما أعرفش إيه حكاية الواتس أب".



وأعاد أديب التصحيح لعادل إمام، مرارا وتكرارا، بأنه موقع "تويتر"، وليس تطبيق "الواتس أب".. مكررا عبارة: "تويتر يا عم عادل".



مداعبات



وحاول إمام أن يضفي على مكالمته الهاتفية أجواء من المرح، فسأل أديب في البداية: "اللي وراك ده باب، والا إيه؟".



فأجاب أديب: "اللي ورائي ده زنزانة.. علشان أي حد يغلط يحطوه فيها هنا".



وعن علاقته بزوجته، قال: "هي اللي اتجوزتني.. هي اللي حبتني أكتر، بس لو رجعت بينا الأيام أنا هحبها أكتر، وأنا دلوقتي بحبها أكتر".



ثم داعب أديب، متسائلا: "انت بتحب لميس (لميس الحديدي زوجة أديب) أكتر، ولا هي بتحبك أكتر؟"، فرد: "أنت داخل تهدئ النفوس.. إحنا هنوزن بره".



وعن كثرة استخدام كلمة "الفنكوش"، المنسوبة إليه، أكد إمام أنه لم يكن يتصور أن تنتشر هذه الكلمة بهذا الشكل.



نفى الممثل الكوميدي المصري، عادل إمام، التصريحات المنسوبة إليه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي يهاجم فيها المملكة العربية السعودية، ويصف فيها العاهل السعودي الملك سلمان، بأنه "عِرَّة"، كاشفا أنه اتصل بسفير المملكة في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، وأكد له هذا النفي.وقال في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، إن أولاد الملك سلمان "أصدقاؤه"، على حد تعبيره.وقال إمام في مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on E": "أنزل أناس على النت كلاما على لساني يسيء للمملكة السعودية.. ده ما حصلش خالص".وفي هذه اللحظة عرض عمرو أديب، على الشاشة، سلسلة تغريدات لحساب منسوب إلى عادل إمام، عبر موقع "تويتر"، وردت فيه إساءات بالغة إلى المملكة، وشعبها، وملكها، وولي عهده، وعلّق أديب بالقول إن الحساب "مضروب"، مشددا على أن عادل إمام لم يتقدم بأي إساءة إلى المملكة العربية السعودية.وعلق عادل إمام بسرعة: "نهائي.. بالعكس.. أنا رجل عروبي، وكل وُدِّي وحبي للشعب العربي في السعودية، والحكومة هناك".ونفى أن يكون له أي حساب على "تويتر"، مضيفا أنه لم يدل بأي تصريحات ضد السعودية، بدليل أنه ليس لديه "الواتس أب ده" (يقصد تويتر)، داعيا إلى احترام أمر النفي هذا، وأضاف: "أساءني كثيرا الكلام اللي اتقال.. أنا ما بعرفش أستعمل الحاجات دي (يقصد تويتر).. وأولاد الملك سلمان أصدقائي".وعندما أشار أديب إلى العلاقة "المعروفة"، بحسب تعبيره، لعادل بالسفير السعودي في القاهرة، أحمد عبد العزيز قطان، علق عادل بالقول: "الحقيقة كَلمتُه.. والرجل قال لي: إحنا عرفنا تماما أنك أنت مش ده"، مردفا: "هو اللي قال لي حكاية الواتس أب دي.. أنا ما أعرفش إيه حكاية الواتس أب".وأعاد أديب التصحيح لعادل إمام، مرارا وتكرارا، بأنه موقع "تويتر"، وليس تطبيق "الواتس أب".. مكررا عبارة: "تويتر يا عم عادل".مداعباتوحاول إمام أن يضفي على مكالمته الهاتفية أجواء من المرح، فسأل أديب في البداية: "اللي وراك ده باب، والا إيه؟".فأجاب أديب: "اللي ورائي ده زنزانة.. علشان أي حد يغلط يحطوه فيها هنا".وعن علاقته بزوجته، قال: "هي اللي اتجوزتني.. هي اللي حبتني أكتر، بس لو رجعت بينا الأيام أنا هحبها أكتر، وأنا دلوقتي بحبها أكتر".ثم داعب أديب، متسائلا: "انت بتحب لميس (لميس الحديدي زوجة أديب) أكتر، ولا هي بتحبك أكتر؟"، فرد: "أنت داخل تهدئ النفوس.. إحنا هنوزن بره".وعن كثرة استخدام كلمة "الفنكوش"، المنسوبة إليه، أكد إمام أنه لم يكن يتصور أن تنتشر هذه الكلمة بهذا الشكل. عربي 21 Saida Online