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جمعية صيدا القيم تقيم الحفل الختامي لدورة بالحب يبدأ غرسنا (2) أرسل الخبر



إفتُتِح الحفل بكلمة ترحيبية مع العريف الأستاذ صلاح الصاحب الذي أهّل بالحاضرين، ثم كان دخول طلاب وطالبات #أكاديمية_غرس_القيم على وقع التكبيرات.



بعدها استُهِلَّ برنامج الحفل بتلاوة عطرة لآياتٍ من الذكر الحكيم مع الطالب محمد نقوزي.



ليكون الحضور على موعد مع عرض فيديو قصير بعنوان #أحبّ_أكاديميتي الذي قام بتصويره وإنتاجه الشاب المبدع حسن الجردلي.



وبمشاركة طلاب وطالبات الدورة انتقل الحضور الى مشهد تمثيلي بعنوان #أحبّ_قرآني حيث عبّر الطلاب عن حبّهم للقرآن الكريم وأهميته في حياتهم.



ثم طُربت الآذان مع الطالب الموهوب آدم بركات وفقرة #أحبّ_رسولي التي أدّى فيها أنشودة "يا نبي سلام عليك".



بعدها تم عرض مشاهد من الدورة ومقابلات مع الطلاب والطالبات في فيديو بعنوان #غراس_المحبة_و_طيب_الأثر من إنتاج الشاب حسن الجردلي.



ليكون الحضور مع #كلمة_مشرف_الأكاديمية الأستاذ عبد الله العجلوني، الذي شكر أساتذة ومعلمات الدورة على مجهودهم بالإضافة الى المتطوعين وأهالي الطلاب الذين وضعوا ثقتهم بالأكاديمية، وكل من كان لهم جهود مبذولة لإخراج الدورة بهذا التميّز. ثم شرح بإيجاز التطورات الجديدة التي استحدثتها الجمعية على المنهاج التعليمي وأنظمة الدورة بشكل عام.



والى أجمل ذكريات الأكاديمية والمواقف المضحكة التي مرّت بالدورة، تم عرض لقطات للطلاب وأساتذتهم مع فقرة #ضحكة_من_الاكاديمية من تحضير وتقديم الأستاذ محمد يحيى.



والى الطلاب مجدداً، حيث عرضت مجموعة من الطالبات فقرة بعنوان #أحبّ_بلادي على وقع خلفية أنشودة "موطني".



ثم انتقل الحضور مع إبداع الطلاب وتميزهم عبر سكتش صغير بعنوان #أحب_كتابي، عرض فيه الطلاب أهمية القراءة في بناء شخصية الانسان.



بعدها كانت #كلمة_الجهة_المُضيفة للأكاديمية التي ألقاها مدير مدرسة العلم والإيمان الشيخ أحمد مارديني.



اختتم الحفل بتكريم معلمي ومعلمات الدورة، وتوزيع الشهادات والجوائز على الطلاب والطالبات الذين شاركوا بالدورة الشتوية والصيفية.



#نحو_مجتمع_فاضل_تسوده_القيم



































تكريماً لطلاب أكاديميتها وتتويجاً لغراس العام 2016 ، أقامت #جمعية_صيدا_القيم الحفل الختامي لدورة #بالحب_يبدأ_غرسنا (2) الشتوية والصيفية، في قاعة مسرح بلدية صيدا، وذلك بحضور الشيخ إبراهيم الديماسي ممثلاً سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، ومدير مدرسة العلم والإيمان الشيخ أحمد مارديني، وجمع من أهالي الطلاب والطالبات وداعمي رسالة القيم.إفتُتِح الحفل بكلمة ترحيبية مع العريف الأستاذ صلاح الصاحب الذي أهّل بالحاضرين، ثم كان دخول طلاب وطالبات #أكاديمية_غرس_القيم على وقع التكبيرات.بعدها استُهِلَّ برنامج الحفل بتلاوة عطرة لآياتٍ من الذكر الحكيم مع الطالب محمد نقوزي.ليكون الحضور على موعد مع عرض فيديو قصير بعنوان #أحبّ_أكاديميتي الذي قام بتصويره وإنتاجه الشاب المبدع حسن الجردلي.وبمشاركة طلاب وطالبات الدورة انتقل الحضور الى مشهد تمثيلي بعنوان #أحبّ_قرآني حيث عبّر الطلاب عن حبّهم للقرآن الكريم وأهميته في حياتهم.ثم طُربت الآذان مع الطالب الموهوب آدم بركات وفقرة #أحبّ_رسولي التي أدّى فيها أنشودة "يا نبي سلام عليك".بعدها تم عرض مشاهد من الدورة ومقابلات مع الطلاب والطالبات في فيديو بعنوان #غراس_المحبة_و_طيب_الأثر من إنتاج الشاب حسن الجردلي.ليكون الحضور مع #كلمة_مشرف_الأكاديمية الأستاذ عبد الله العجلوني، الذي شكر أساتذة ومعلمات الدورة على مجهودهم بالإضافة الى المتطوعين وأهالي الطلاب الذين وضعوا ثقتهم بالأكاديمية، وكل من كان لهم جهود مبذولة لإخراج الدورة بهذا التميّز. ثم شرح بإيجاز التطورات الجديدة التي استحدثتها الجمعية على المنهاج التعليمي وأنظمة الدورة بشكل عام.والى أجمل ذكريات الأكاديمية والمواقف المضحكة التي مرّت بالدورة، تم عرض لقطات للطلاب وأساتذتهم مع فقرة #ضحكة_من_الاكاديمية من تحضير وتقديم الأستاذ محمد يحيى.والى الطلاب مجدداً، حيث عرضت مجموعة من الطالبات فقرة بعنوان #أحبّ_بلادي على وقع خلفية أنشودة "موطني".ثم انتقل الحضور مع إبداع الطلاب وتميزهم عبر سكتش صغير بعنوان #أحب_كتابي، عرض فيه الطلاب أهمية القراءة في بناء شخصية الانسان.بعدها كانت #كلمة_الجهة_المُضيفة للأكاديمية التي ألقاها مدير مدرسة العلم والإيمان الشيخ أحمد مارديني.اختتم الحفل بتكريم معلمي ومعلمات الدورة، وتوزيع الشهادات والجوائز على الطلاب والطالبات الذين شاركوا بالدورة الشتوية والصيفية.#نحو_مجتمع_فاضل_تسوده_القيم Saida Online