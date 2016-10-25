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بالصور...اتفاقية شراكة بين ملاعب Fox Sport في صيدا واكاديمية ديفيد ناكيد (DNA) أرسل الخبر



وسوف تكون عاصمة الجنوب صيدا على موعد مع اطلاق الاكاديمية بعد اسبوع تماماً حيث اكد الطرفان ان هذه الخطوة ستساهم في تطوير مهارات الناشئين في لعبة كرة القدم وتخريج لاعبين قادرين على الاحتراف خارج لبنان في المستقبل.



هذا واشار الكابتن أحمد فقيه الى ان هذا المشروع سيضم كافة الفئات العمرية مؤكداً على الاهتمام بالجيل الصاعد لممارسة هوايتهم في لعبة كرة القدم في اجواء مناسبة وبإشراف اخصائيين في اللعبة الاكثر شعبية في العالم.



وتوجه فقيه بالشكر الى كل الذين ساهموا في انجاح هذه الشراكة خصوصاً الكابتن ديفيد ناكيد صاحب الصولات والجولات والخبرات في ملاعب كرة القدم والتي سينتج عنها تقدم في اللعبة والتي شهدت انحداراً في السنوات الاخيرة في صيدا والجنوب.























في سياق العمل على تطوير المواهب عند الناشئة في لعبة كرة القدم بعاصمة الجنوب صيدا تم اليوم الاثنين 25 تشرين الاول 2016 توقيع اتفاقية شراكة بين أصحاب ملاعب ومجمع Fox Sport في صيدا السادة أحمد فقيه وعلي الددا من جهة والكابتن ديفيد ناكيد (DNA) من جهة اخرى وذلك في مكتب المحامي جلال المير.وسوف تكون عاصمة الجنوب صيدا على موعد مع اطلاق الاكاديمية بعد اسبوع تماماً حيث اكد الطرفان ان هذه الخطوة ستساهم في تطوير مهارات الناشئين في لعبة كرة القدم وتخريج لاعبين قادرين على الاحتراف خارج لبنان في المستقبل.هذا واشار الكابتن أحمد فقيه الى ان هذا المشروع سيضم كافة الفئات العمرية مؤكداً على الاهتمام بالجيل الصاعد لممارسة هوايتهم في لعبة كرة القدم في اجواء مناسبة وبإشراف اخصائيين في اللعبة الاكثر شعبية في العالم.وتوجه فقيه بالشكر الى كل الذين ساهموا في انجاح هذه الشراكة خصوصاً الكابتن ديفيد ناكيد صاحب الصولات والجولات والخبرات في ملاعب كرة القدم والتي سينتج عنها تقدم في اللعبة والتي شهدت انحداراً في السنوات الاخيرة في صيدا والجنوب. صيدا أون لاين Saida Online