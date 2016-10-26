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أمير داعش ياسين لم يُحضَر أمام خداج أرسل الخبر



فقد حضرت القاضية خداج ظهراً على موعدها، وحضر وكيل المتهم، المحامي أنطوان نعمة، كما انتظرت زوجته وأقاربه لرؤيته، غير أنّه تبيّن لاحقاً أن الموقوف ياسين لن يُساق، وأنه لا يمكن معرفة الوقت الذي يمكن سوقه!! وقد تساءل أهل المتهم أثناء الانتظار عن أسباب عدم السَوق، وأبدوا خشيتهم من جديد، متوجّسين خيفة من أن يكون سوء صحته مانعاً للمثول أمام القضاء لا سيما أنّها المرة الرابعة التي يُطلب فيها للحضور أمام العدالة ولا يُساق!!

لم يُحضَر أمير داعش في لبنان المتهم بالارهاب عماد ياسين إلى قصر عدل بيروت ظهر أمس، ولم تحدّد القاضية ناهدة خداج، العضو الأصغر سناً في هيئة المجلس العدلي موعداً جديداً لسَوقِه أمامها لاستجوابه تمهيدياً قبل البدئ بمحاكمته في ملف أحداث مخيّم نهر البارد وانتمائه إلى تنظيم «فتح الإسلام» الارهابي.فقد حضرت القاضية خداج ظهراً على موعدها، وحضر وكيل المتهم، المحامي أنطوان نعمة، كما انتظرت زوجته وأقاربه لرؤيته، غير أنّه تبيّن لاحقاً أن الموقوف ياسين لن يُساق، وأنه لا يمكن معرفة الوقت الذي يمكن سوقه!! وقد تساءل أهل المتهم أثناء الانتظار عن أسباب عدم السَوق، وأبدوا خشيتهم من جديد، متوجّسين خيفة من أن يكون سوء صحته مانعاً للمثول أمام القضاء لا سيما أنّها المرة الرابعة التي يُطلب فيها للحضور أمام العدالة ولا يُساق!! اللواء Saida Online