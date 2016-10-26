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قوى الامن تنقذ فتاة من الانتحار أرسل الخبر



وفي بيان لها، ذكرت ان دورية من الفصيلة المذكورة حضرت الى المكان وتمكنت من إنقاذ الفتاة وردعها عن الانتحار، كما عثر بحوزتها على رسالة وداع مكتوبة بخط يدها، وهي اللبنانية ه.ز. من مواليد العام 1997، ولفتت الى انه تبين انها تمر بظروف عائلية صعبة.

وذكرت انه تم نقلها الى إحدى المستشفيات للمعالجة، كما تعهدت شقيقتها لدى الفصيلة برعايتها، وغادرت برفقتها بناء لاشارة القضاء المختص.

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ 24/10/2016، توافرت معلومات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، حول وجود فتاة على سطح احد الابنية المؤلفة من 4 طوابق في محلة تحويطة الغدير تحاول الانتحار، وقد اقدمت على جرح رقبتها ويديها بآلة حادة.وفي بيان لها، ذكرت ان دورية من الفصيلة المذكورة حضرت الى المكان وتمكنت من إنقاذ الفتاة وردعها عن الانتحار، كما عثر بحوزتها على رسالة وداع مكتوبة بخط يدها، وهي اللبنانية ه.ز. من مواليد العام 1997، ولفتت الى انه تبين انها تمر بظروف عائلية صعبة.وذكرت انه تم نقلها الى إحدى المستشفيات للمعالجة، كما تعهدت شقيقتها لدى الفصيلة برعايتها، وغادرت برفقتها بناء لاشارة القضاء المختص. وكالات Saida Online