الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / توقيف أخطر تاجري مخدرات في صيدا والجنوب بعد مداهمة مقرهما "السري" في الشرحبيل

توقيف أخطر تاجري مخدرات في صيدا والجنوب بعد مداهمة مقرهما "السري" في الشرحبيل أرسل الخبر



وفي التفاصيل ان قوة كبيرة المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب على رأسها رئيس المكتب داهمت صباح اليوم منزلا في منطقة شرحبيل شمالي صيدا واوقفت الفلسطينيين " محمد محمود د. (43 عاما) وشقيقه عبد الناصر د.(40 عاما) وهما مطلوبان بارزان وخطران في قضايا مخدرات. واوقفت معهما ايضا شقيقهما الثالث صدام د. الموقوف سابقا بتعاطي المخدرات ، وضبطت بحوزتهم في المنزل المذكور مسدسين حربيين ، وجهازي اتصال لاسلكي واربعة هواتف خلوية وعدة سكاكين وكمية من الهرويين .

وبحسب المعلومات المتوافرة فان الشقيقين محمد وعبد الناصر د. وهما من سكان صيدا القديمة بقيا على مدى اكثر من 8 سنوات يشكلان مصدر رعب وهلع لسكان المدينة القديمة وغالبا ما كانا يتنقلان بسلاحهما ظاهرا وكانا يعتبران المصدر الأساسي الذي كان يغرق صيدا القديمة بالمخدرات ويمد ايضا مخيم عين الحلوة بها ، الا انهما في الفترة الأخيرة ومنذ حوالي شهرين ونصف الشهر تواريا عن الأنظار وبدلا اماكن اقامتهما وارقام هواتفهما عدة مرات وكانا يتنقلان بوتيرة سريعة .

وبعد عملية رصد دقيقة لحركتهما وتحريات مكثفة ومتابعة على مدار الساعة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب ، تم تحديد "مقرهما السري" في المكان النهائي الذي يتواريان فيه ومن ثم مداهمته والقاء القبض عليهما. ويجري حاليا التحقيق معهما تحت اشراف القضاء المختص وملاحقة كل من كان يتواصل ويتعاون معهما . في عملية امنية نوعية ومعقدة ، وبعد رصد ومتابعة استمرا طيلة شهرين متتاليين تمكن المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب من الايقاع بأخطر واكبر تاجري مخدرات في منطقة الجنوب والمطلوبين بموجب عشرات مذكرات التوقيف في قضايا اتجار وترويج المخدرات .وفي التفاصيل ان قوة كبيرة المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب على رأسها رئيس المكتب داهمت صباح اليوم منزلا في منطقة شرحبيل شمالي صيدا واوقفت الفلسطينيين " محمد محمود د. (43 عاما) وشقيقه عبد الناصر د.(40 عاما) وهما مطلوبان بارزان وخطران في قضايا مخدرات. واوقفت معهما ايضا شقيقهما الثالث صدام د. الموقوف سابقا بتعاطي المخدرات ، وضبطت بحوزتهم في المنزل المذكور مسدسين حربيين ، وجهازي اتصال لاسلكي واربعة هواتف خلوية وعدة سكاكين وكمية من الهرويين .وبحسب المعلومات المتوافرة فان الشقيقين محمد وعبد الناصر د. وهما من سكان صيدا القديمة بقيا على مدى اكثر من 8 سنوات يشكلان مصدر رعب وهلع لسكان المدينة القديمة وغالبا ما كانا يتنقلان بسلاحهما ظاهرا وكانا يعتبران المصدر الأساسي الذي كان يغرق صيدا القديمة بالمخدرات ويمد ايضا مخيم عين الحلوة بها ، الا انهما في الفترة الأخيرة ومنذ حوالي شهرين ونصف الشهر تواريا عن الأنظار وبدلا اماكن اقامتهما وارقام هواتفهما عدة مرات وكانا يتنقلان بوتيرة سريعة .وبعد عملية رصد دقيقة لحركتهما وتحريات مكثفة ومتابعة على مدار الساعة من قبل مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب ، تم تحديد "مقرهما السري" في المكان النهائي الذي يتواريان فيه ومن ثم مداهمته والقاء القبض عليهما. ويجري حاليا التحقيق معهما تحت اشراف القضاء المختص وملاحقة كل من كان يتواصل ويتعاون معهما . صيدا أون لاين Saida Online