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بالصور.. الملياردير الأشقر مع "ملكة جمال سوريا"! وفتيات عاريات في مكتبه !!! أرسل الخبر



جاكسون التي اشتهرت بمحاكاة شخصيّات المشاهير أمضت أشهرًا في البحث عن رجل يمثّل الملياردير الأشقر، حيث أقرّت أنّها شعرت وكأنّها في "كابوس" بعد رؤيتها 300 شخص وزيارة 20 مصفف شعر بحثًا عن رجل يجسّد الدور، وبعد أشهر وجدت المرشّح المثالي الذي أُعجبت بشكله وطلّته.

وقامت جاكسون بإرسال الممثل إلى برج ترامب، وميدان التايمز وبورصة نيويورك في سيارة بيضاء فارهة من طراز "بنتلي"، وبرفقته 12 إمرأة، حملنَ لافتات كُتب عليها عبارات تشير إلى تعليقات ترامب المهينة بحق النساء، إضافةً إلى مواقفه بحق المهاجرين.

وظهر ترامب في الصور بين مجموعة من النساء االشبه عاريات واللواتي يرتدين البيكيني في وضعيات إباحيّة، ومع منتحلات صفة "ملكات جمال"، واللافت أنّ إحدى الفتيات إنتحلت شخصية ملكة جمال سوريا، للدلالة على اللاجئين.

وترى المصوّرة أنّ "ترامب باتَ شهيرًا جدًا لكن سنواجه كارثة إذا ما أتى رئيسًا".







مع إقتراب موعد الحسم الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركيّة، قامت المصوّرة البريطانية الشهيرة أليسون جاكسون بالإستعانة برجل يبلغ من العمر 66 عامًا من شيكاغو، لتقليد المرشّح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.جاكسون التي اشتهرت بمحاكاة شخصيّات المشاهير أمضت أشهرًا في البحث عن رجل يمثّل الملياردير الأشقر، حيث أقرّت أنّها شعرت وكأنّها في "كابوس" بعد رؤيتها 300 شخص وزيارة 20 مصفف شعر بحثًا عن رجل يجسّد الدور، وبعد أشهر وجدت المرشّح المثالي الذي أُعجبت بشكله وطلّته.وقامت جاكسون بإرسال الممثل إلى برج ترامب، وميدان التايمز وبورصة نيويورك في سيارة بيضاء فارهة من طراز "بنتلي"، وبرفقته 12 إمرأة، حملنَ لافتات كُتب عليها عبارات تشير إلى تعليقات ترامب المهينة بحق النساء، إضافةً إلى مواقفه بحق المهاجرين.وظهر ترامب في الصور بين مجموعة من النساء االشبه عاريات واللواتي يرتدين البيكيني في وضعيات إباحيّة، ومع منتحلات صفة "ملكات جمال"، واللافت أنّ إحدى الفتيات إنتحلت شخصية ملكة جمال سوريا، للدلالة على اللاجئين.وترى المصوّرة أنّ "ترامب باتَ شهيرًا جدًا لكن سنواجه كارثة إذا ما أتى رئيسًا". لبنان 24 Saida Online