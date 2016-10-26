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مدير عام "الاونروا" يتفقد عين الحلوة ويلتقي ممثلي القوى السياسية والشعبية أرسل الخبر



وتفقد شهوان في مستهل جولته مدرسة "الشهداء" التابعة لوكالة "الاونروا" على تخوم مخيم عين الحلوة يرافقه مدير منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، ثم زار محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي، حيث جرى بحث سبل توطيد التعاون لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.



واكد شهوان، ان "الاونروا" ملتزمة باستمرار تقديم خدماتها حتى حل قضية اللاجئين، مشيرا الى اننا نعاني من صعوبات مالية ولكنها لن تؤثر على الخدمات الاساسية، وسنسعى الى سد العجز الحالي بعد استعداد بعض الدول المضيفة دفع تبرعات سخية جديدة.



ثم انتقل شهوان والخطيب الى مخيم عين الحلوة حيث جال في احيائه وشوارعه والتقى ممثلي القوى السياسية والشعبية في مدرسة "الفالوجة"، واستمع منهم الى المطالب والاحتياجات.









تفقد مدير عام وكالة "الاونروا" حكم شهوان مخيم عين الحلوة في زيارة هي الاولى له منذ توليه مهامه، خلفا للمدير العام السابق ماتياس شمالي، وذلك في اطار جولاته الميدانية على المخيمات والتي بدأها بـ "نهر البارد" شمالا ثم "الجليل" بقاعا، للاطلاع عن اوضاعها واحتياجاتها ولقاء قواها السياسية والشعبية.وتفقد شهوان في مستهل جولته مدرسة "الشهداء" التابعة لوكالة "الاونروا" على تخوم مخيم عين الحلوة يرافقه مدير منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، ثم زار محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي، حيث جرى بحث سبل توطيد التعاون لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.واكد شهوان، ان "الاونروا" ملتزمة باستمرار تقديم خدماتها حتى حل قضية اللاجئين، مشيرا الى اننا نعاني من صعوبات مالية ولكنها لن تؤثر على الخدمات الاساسية، وسنسعى الى سد العجز الحالي بعد استعداد بعض الدول المضيفة دفع تبرعات سخية جديدة.ثم انتقل شهوان والخطيب الى مخيم عين الحلوة حيث جال في احيائه وشوارعه والتقى ممثلي القوى السياسية والشعبية في مدرسة "الفالوجة"، واستمع منهم الى المطالب والاحتياجات. صيدا اون لاين Saida Online