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المغاربة يذهلون العالم ويبتكرون طريقة لتجفيف الملاعب بإضرام النار فيها أرسل الخبر



فبعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب، قرر المنظمون سكب البنزين وإضرام النار على الأرض الرملية من أجل تجفيفها بسرعة، لاستكمال مباراة في التنس عن الدور نصف النهائي للبطولة، جمعت بين البلجيكي أرتور دي غريف والفرنسي ماكسيم جانفيه.

تجدر الإشارة إلى أن جانفيه حقق الفوز في هذه المواجهة بمجموعتين نظيفتين بواقع: (6-4) و(6-3).



فاجأ المنظمون لبطولة الدار البيضاء للتنس "Challenger" الجميع، عندما سكبوا البنزين على أحد ملاعب البطولة وأضرموا النار في أرضيته الرملية لتجفيفها بسرعة من مياه الأمطار.فبعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب، قرر المنظمون سكب البنزين وإضرام النار على الأرض الرملية من أجل تجفيفها بسرعة، لاستكمال مباراة في التنس عن الدور نصف النهائي للبطولة، جمعت بين البلجيكي أرتور دي غريف والفرنسي ماكسيم جانفيه.تجدر الإشارة إلى أن جانفيه حقق الفوز في هذه المواجهة بمجموعتين نظيفتين بواقع: (6-4) و(6-3). lenta.ru Saida Online