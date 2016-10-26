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إضراب عام غداً .. هل سيتم تعطيل المدارس؟ أرسل الخبر





بيروت

ساحة الدورة: التجمع والإنطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: الدورة - الصيفي ستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.



ساحة الكولا: التجمع والإنطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: الكولا - كورنيش المزرعة - شارع مار الياس - الظريف - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.



الكفاءات: التجمع والإنطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: أوتوستراد السيد هادي نصر الله - كنيسة مار ميخائل - الطيونة - نفق البربير - رأس النبع - بشارة الخوري - الظريف - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.



مثلث الكوكودي: التجمع الانطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: الكوكودي - جسر المطار - شاتيلا - نفق البربير - رأس النبع - بشارة الخوري- النويري - الظريف - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.



جبل لبنان:

ساحة بحمدون: تجمع سيارات وآليات واعتصام عند المستديرة.



مستديرة عاليه: تجمع سيارات وآليات واعتصام عند المستديرة.



مستديرة جبيل: تجمع سيارات وآليات واعتصام على الأتوستراد.



الشمال:

تجمع سيارات في طرابلس التل - ساحة عبد الناصر والإنطلاق بمسيرة سيارة.



تجمّع على الأوتوستراد - محلة البحصاص.



تجمع سيارات عند مدخل طرابلس الشمالي تقاطع باب التبانة.



الجنوب:

صيدا: تجمع سيارات واعتصام في ساحة النجمة.



صور: تجمع سيارات واعتصام في مستديرة البص.



النبطية: تجمع سيارات واعتصام عند مستديرة كفرمان.



البقاع:

شتورة: تجمع سيارات واعتصام في ساحة شتورة.



بعلبك: تجمع سيارات واعتصام على مدخل بعلبك الجنوبي - دورس.



وتبدأ التجمعات في المواقع المحدّدة اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، ومن المقرّر أن تنطلق المسيرات عند الساعة التاسعة باتجاه ساحة رياض الصلح في بيروت، وباتجاه مراكز السرايا في المناطق والمحافظات، على أن تُختتم بكلمات نقابية مع التأكيد على استمرار الإعتصام وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كلّ لبنان.



وكرّر القائمون على هذا التحرك الإعتذار من "جميع اللبنانيين طلاباً وموظفين وأصحاب مؤسسات، جرّاء "الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإضراب والتحرك. وندعوهم إلى مشاركتنا لعلّ مجلس الوزراء يضع يده على هذا الملف الذي يطال الجميع بمالهم وجهدهم"، آملين أن "تبادر الدولة وتعترف بأنّ هذا القطاع هو ملك لها ولخزينتها".



في خطوة تصعيدية، يشهد لبنان يوم غداً الخميس إضراباً عاماً وتظاهرات دعت إليها نقابات النقل البري. ويشمل التحرّك، الذي يهدف للضغط على الحكومة من أجل أن تعيد مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، كلّ الأراضي اللبنانية اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً. وينخرط في هذا التحرك كل قطاعات النقل البري من سيارات سياحية - فانات - أوتوبيسات - شاحنات (داخلي وخارجي ومبرّدة) - صهاريج وباصات نقل طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، ويترافق مع تجمعات ومسيرات سيارة وفقاً للجدول التالي :بيروتساحة الدورة: التجمع والإنطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: الدورة - الصيفي ستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.ساحة الكولا: التجمع والإنطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: الكولا - كورنيش المزرعة - شارع مار الياس - الظريف - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.الكفاءات: التجمع والإنطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: أوتوستراد السيد هادي نصر الله - كنيسة مار ميخائل - الطيونة - نفق البربير - رأس النبع - بشارة الخوري - الظريف - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.مثلث الكوكودي: التجمع الانطلاق بمسيرة سيارة على الخط التالي: الكوكودي - جسر المطار - شاتيلا - نفق البربير - رأس النبع - بشارة الخوري- النويري - الظريف - وزارة الداخلية - ساحة رياض الصلح.جبل لبنان:ساحة بحمدون: تجمع سيارات وآليات واعتصام عند المستديرة.مستديرة عاليه: تجمع سيارات وآليات واعتصام عند المستديرة.مستديرة جبيل: تجمع سيارات وآليات واعتصام على الأتوستراد.الشمال:تجمع سيارات في طرابلس التل - ساحة عبد الناصر والإنطلاق بمسيرة سيارة.تجمّع على الأوتوستراد - محلة البحصاص.تجمع سيارات عند مدخل طرابلس الشمالي تقاطع باب التبانة.الجنوب:صيدا: تجمع سيارات واعتصام في ساحة النجمة.صور: تجمع سيارات واعتصام في مستديرة البص.النبطية: تجمع سيارات واعتصام عند مستديرة كفرمان.البقاع:شتورة: تجمع سيارات واعتصام في ساحة شتورة.بعلبك: تجمع سيارات واعتصام على مدخل بعلبك الجنوبي - دورس.وتبدأ التجمعات في المواقع المحدّدة اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، ومن المقرّر أن تنطلق المسيرات عند الساعة التاسعة باتجاه ساحة رياض الصلح في بيروت، وباتجاه مراكز السرايا في المناطق والمحافظات، على أن تُختتم بكلمات نقابية مع التأكيد على استمرار الإعتصام وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كلّ لبنان.وكرّر القائمون على هذا التحرك الإعتذار من "جميع اللبنانيين طلاباً وموظفين وأصحاب مؤسسات، جرّاء "الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإضراب والتحرك. وندعوهم إلى مشاركتنا لعلّ مجلس الوزراء يضع يده على هذا الملف الذي يطال الجميع بمالهم وجهدهم"، آملين أن "تبادر الدولة وتعترف بأنّ هذا القطاع هو ملك لها ولخزينتها". لبنان 24 Saida Online