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بالصور... احتراق محل لتصليح كهرباء السيارات على الكورنيش البحري لمدينة صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا ومتطوعو فوج اطفاء صيدا القديمة والدفاع المدني لاخماد الحريق الذي ادى الى احتراق سيارة من نوع اوبل بيضاء اللون كانت متوقفة في المكان.

وقد ادى الحريق الى اصابة شخص بحروق طفيفة تم نقله الى المستشفى للمعالجة.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة سبب الحريق.





























شب حريق مفاجىء في محل العقاد لتصليح كهرباء السيارات على الكورنيش البحري لمدينة صيدا بالقرب من محطة القبعة للمحروقات.وعلى الفور حضر الى المكان فوج اطفاء بلدية صيدا ومتطوعو فوج اطفاء صيدا القديمة والدفاع المدني لاخماد الحريق الذي ادى الى احتراق سيارة من نوع اوبل بيضاء اللون كانت متوقفة في المكان.وقد ادى الحريق الى اصابة شخص بحروق طفيفة تم نقله الى المستشفى للمعالجة.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة سبب الحريق. صيدا اون لاين Saida Online