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بالفيديو.. نجم الثمانينات ربيع الخولي الذي أصبح راهبًا يقرر أن يغادر الدير والعودة الى الجمهور !! أرسل الخبر



وبينما انتشر خبر خلافه مع رئيس المدرسة لأسباب مالية وإدارية، كرّت السبحة.. "طوني الخولي يغني"، "هل يترك الرهبنة؟ وهل يعود إلى الفن؟"

هذا الاسبوع، استيقظ اللبنانيون على معلومات تؤكد أن أوراق فصل الخولي باتت جاهزة وتنتظر توقيعه فقط. وفي حين تداولت بعض المواقع معلومات تُفيد بأن الخولي في كندا بقرار رهباني. فماذا تقول الرهبنة المارونية؟

رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو أبو كسم قال في حديث لبرنامج "للنشر" عبر قناة "الجديد"، إن "الاب طوني الخولي هو الذي طلب من الرهبنة أن تعفيه من نذوراته، ومن الحال الكهنوتية، والرهبانية تقوم بكلّ الترتيبات اللازمة لإتمام هذا الموضوع، بناء على رغبته وإرادته، وبالتالي لا يمكن الحديث عمّا يُسمّى الفصل".

وأضاف أبو كسم إن "الكهنوت مرتبط بالحبر الأعظم وهو الذي يعفي الكاهن من كهنوته، ومن خدمته الكهنوتية، ولدى إعفائه، يعود إلى الحالة العلمانية الطبيعية ويمارس حياته كأي إنسان آخر"، لافتًا إلى أنه "عندما تُحلّ نذوراته، تعود له الحريّة في الاعلان اسباب هذا القرار".

وأوضح الاب أبو كسم أن "الاخبار في لبنان تنتشر بسرعة، ولكن مهما قيل، فالخولي طلب إعفاءه، وله الحق أن يعيش حيثما يشاء، وحتّى صدور القرار بذلك، ليس ملزمًا بالبقاء في الدير".



نجم الثمانينات ربيع الخولي الذي أصبح راهبًا، وتحوّل إلى الاب طوني الخولي، احتجب 15 عامًا عن الجمهور قبل أن يكسر صمته العام الماضي في حلقة تلفزيونية حملت عنوان "الأب طوني الخولي مع المسيح"، ولكن فجأة غاب الأب عن الدير والمدرسة الدينية، وقيل إنه في إجازة خارج لبنان.وبينما انتشر خبر خلافه مع رئيس المدرسة لأسباب مالية وإدارية، كرّت السبحة.. "طوني الخولي يغني"، "هل يترك الرهبنة؟ وهل يعود إلى الفن؟"هذا الاسبوع، استيقظ اللبنانيون على معلومات تؤكد أن أوراق فصل الخولي باتت جاهزة وتنتظر توقيعه فقط. وفي حين تداولت بعض المواقع معلومات تُفيد بأن الخولي في كندا بقرار رهباني. فماذا تقول الرهبنة المارونية؟رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو أبو كسم قال في حديث لبرنامج "للنشر" عبر قناة "الجديد"، إن "الاب طوني الخولي هو الذي طلب من الرهبنة أن تعفيه من نذوراته، ومن الحال الكهنوتية، والرهبانية تقوم بكلّ الترتيبات اللازمة لإتمام هذا الموضوع، بناء على رغبته وإرادته، وبالتالي لا يمكن الحديث عمّا يُسمّى الفصل".وأضاف أبو كسم إن "الكهنوت مرتبط بالحبر الأعظم وهو الذي يعفي الكاهن من كهنوته، ومن خدمته الكهنوتية، ولدى إعفائه، يعود إلى الحالة العلمانية الطبيعية ويمارس حياته كأي إنسان آخر"، لافتًا إلى أنه "عندما تُحلّ نذوراته، تعود له الحريّة في الاعلان اسباب هذا القرار".وأوضح الاب أبو كسم أن "الاخبار في لبنان تنتشر بسرعة، ولكن مهما قيل، فالخولي طلب إعفاءه، وله الحق أن يعيش حيثما يشاء، وحتّى صدور القرار بذلك، ليس ملزمًا بالبقاء في الدير". لبنان 24 Saida Online