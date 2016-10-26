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بالصور.. ابن محمود عبد العزيز ينهار بالبكاء ويطلب من الجميع الدعاء لوالده أرسل الخبر



تسلم الفنان الشاب محمد عبد العزيز، جائزة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز، بسبب ظروف مرض والده وتواجده في المستشفى لتلقي العلاج.

لم يتمكن محمد من تمالك نفسه، وانهار في البكاء بعد استلامه الجائزة مباشرة، حيث طلب من الجميع أن يدعوا لوالده أن تتحسن حالته الصحية .





أقيم مساء أمس حفل مؤسسة الأهرام بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وحرصت مؤسسة الأهرام على تكريم مجموعة كبيرة من النجوم على أعمالهم المتميزة في الموسم الرمضاني الماضي.تسلم الفنان الشاب محمد عبد العزيز، جائزة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز، بسبب ظروف مرض والده وتواجده في المستشفى لتلقي العلاج.لم يتمكن محمد من تمالك نفسه، وانهار في البكاء بعد استلامه الجائزة مباشرة، حيث طلب من الجميع أن يدعوا لوالده أن تتحسن حالته الصحية . الجرس Saida Online