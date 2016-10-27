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بالصور... لا قطع للطرقات في صيدا من قبل السائقين العموميين وازدحام لعشرات الركاب في ساحة النجمة أرسل الخبر



وشهدت ساحة النجمة انتشارا للقوى الأمنية تحسبا لاغلاق الطريق وللحفاظ على الأمن وعدم وقوع اي اشكالات.

وقد جرى انزال عدد من الركاب في منطقة الاولي عند مدخل صيدا الشمالي بينما سادت حالة من الفوضى المدارس فأقفل بعضها بعدما لم يستطع الطلاب الوصول اليها بسبب اضراب الباصات والتزام اصحابها بعدم التحرك والمشاركة في الاعتصام.



اشارة الى ان السائقين العموميين اعلنوا الاضراب العام في كافة المناطق واغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات وقطع الطرقات في خطوة تصعيدية من اجل الاستجابة لمطلبهم بإلغاء صفقة المعاينة واعادتها الى كنف الدولة.





















على عكس بقية المناطق لم يتم اغلاق الطريق عند ساحة النجمة وسط مدينة صيدا فيما شهدت ازدحام لعشرات الركاب والمواطنين والطلاب بإنتظار من يقلهم إلى أعمالهم وجامعاتهم .وشهدت ساحة النجمة انتشارا للقوى الأمنية تحسبا لاغلاق الطريق وللحفاظ على الأمن وعدم وقوع اي اشكالات.وقد جرى انزال عدد من الركاب في منطقة الاولي عند مدخل صيدا الشمالي بينما سادت حالة من الفوضى المدارس فأقفل بعضها بعدما لم يستطع الطلاب الوصول اليها بسبب اضراب الباصات والتزام اصحابها بعدم التحرك والمشاركة في الاعتصام.اشارة الى ان السائقين العموميين اعلنوا الاضراب العام في كافة المناطق واغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات وقطع الطرقات في خطوة تصعيدية من اجل الاستجابة لمطلبهم بإلغاء صفقة المعاينة واعادتها الى كنف الدولة. صيدا أون لاين Saida Online