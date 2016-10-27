الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / فخامة الرئيس.. طوِّل بالك

فخامة الرئيس.. طوِّل بالك أرسل الخبر



وكشفَت مصادر "التيار" أنّه يدرس تنظيم احتفال فنّي يوم الاثنين المقبل عند التاسعة مساء، إمّا في ساحة الشهداء وإمّا في الماريناـ ضبيه لكي يعبّر الناس عن فرحهم، ويتخلّل الاحتفال إطلاق ألعاب نارية.

ولفتَت إلى "أنّ احتفالات ستقام في المناطق للغاية نفسِها، وأنه تُركت الحرّية لكلّ قضاء أو قرية للاحتفال بالطريقة المناسبة. وسيتمّ توزيع صور موحّدة للعماد عون". وأوضَحت أن لا تهاني في قصر بعبدا، إذ إنّ عون "سيبدأ نشاطه الرسمي يوم الأربعاء المقبل".



وتحدّثت المصادر عن تنظيم مسيرة ضخمة إلى قصر بعبدا يوم الأحد في 6 تشرين الثاني المقبل، وقد طُلب رفع العلم اللبناني فقط خلالها.



وحرصَت المصادر على التأكيد "أن لا طابع سياسياً لكلّ الاحتفالات، لأنّ العماد عون سيصبح رئيس جميع اللبنانيين"، وتوقّعت "أن ينزل الناس تلقائياً إلى الشوارع والطرق بمجرّد نزول آخر ورقة في صندوق الاقتراع، وعندها ليس "التيار" من يكون نزلَ إلى الأرض بل جميع اللبنانيين".



وأبدت المصادر ارتياحَها إلى سير الأمور، ودعت إلى عدم الأخذ بالإشاعات والقول إنّ الرابية بدأت في تقبّلِ التهاني، وأوضَحت أنّ كلّ من يخاطب عون بعبارة "فخامة الرئيس" يأتيه الجواب: "طوِّل بالك"، ونحن عندما ينطق بعبارة "أقسِم بالله العظيم" سنبدأ بمناداته "فخامة الرئيس".

في موازاة اكتمال الاستعدادات في أروقة قصر بعبدا والتحضيرات اللوجستية لجلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب، يمضي "التيار الوطني الحر" قدُماً في تحضيراته للاحتفال بنتائج جلسة الانتخاب التي سيتابع وقائعَها عبر شاشة كبيرة في مبنى الهيئة المركزية لـ" التيار" في مبنى ميرنا الشالوحي في سن الفيل.وكشفَت مصادر "التيار" أنّه يدرس تنظيم احتفال فنّي يوم الاثنين المقبل عند التاسعة مساء، إمّا في ساحة الشهداء وإمّا في الماريناـ ضبيه لكي يعبّر الناس عن فرحهم، ويتخلّل الاحتفال إطلاق ألعاب نارية.ولفتَت إلى "أنّ احتفالات ستقام في المناطق للغاية نفسِها، وأنه تُركت الحرّية لكلّ قضاء أو قرية للاحتفال بالطريقة المناسبة. وسيتمّ توزيع صور موحّدة للعماد عون". وأوضَحت أن لا تهاني في قصر بعبدا، إذ إنّ عون "سيبدأ نشاطه الرسمي يوم الأربعاء المقبل".وتحدّثت المصادر عن تنظيم مسيرة ضخمة إلى قصر بعبدا يوم الأحد في 6 تشرين الثاني المقبل، وقد طُلب رفع العلم اللبناني فقط خلالها.وحرصَت المصادر على التأكيد "أن لا طابع سياسياً لكلّ الاحتفالات، لأنّ العماد عون سيصبح رئيس جميع اللبنانيين"، وتوقّعت "أن ينزل الناس تلقائياً إلى الشوارع والطرق بمجرّد نزول آخر ورقة في صندوق الاقتراع، وعندها ليس "التيار" من يكون نزلَ إلى الأرض بل جميع اللبنانيين".وأبدت المصادر ارتياحَها إلى سير الأمور، ودعت إلى عدم الأخذ بالإشاعات والقول إنّ الرابية بدأت في تقبّلِ التهاني، وأوضَحت أنّ كلّ من يخاطب عون بعبارة "فخامة الرئيس" يأتيه الجواب: "طوِّل بالك"، ونحن عندما ينطق بعبارة "أقسِم بالله العظيم" سنبدأ بمناداته "فخامة الرئيس". الجمهورية Saida Online