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بالصور... القوى الامنية تمنع السائقين العموميين من قطع الطريق عند ساحة النجمة في صيدا أرسل الخبر



وقد قام السائقون العموميون بإنزال الركاب من بعض سيارات الاجرة الغير ملتزمة بالاضراب دون تسجيل اي اشكال.

















حاول السائقون العموميون قطع الطريق عدة مرات عند ساحة النجمة وسط مدينة صيدا تنفيذا للاضراب العام في كل المناطق اللبنانية لكنهم منعوا من قبل القوى الامنية المنتشرة بكثافة في صيدا لاسيما في ساحة النجمة.وقد قام السائقون العموميون بإنزال الركاب من بعض سيارات الاجرة الغير ملتزمة بالاضراب دون تسجيل اي اشكال. صيدا أون لاين