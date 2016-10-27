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ببغاء يكشف خيانة زوجها مع الخادمة! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، سُمع الببغاء وهو يُردّد عبارات غزل يُرجح أن تكون قد حصلت بين الزوج والخادمة بحسب ما أفادت تقارير صحيفة الشاهد اليوميّة.

وعلى الفور، تقدّمت المرأة بشكوى إلى مركز الشرطة متهمة زوجها بالخيانة، وأشارت إلى أنّه كان يتفاجأ في كلّ مرة تعود فيها باكراً من عملها إلى المنزل.

لكن المحكمة لم تعتبر العبارات التي ردّدها الببغاء كافية كدليل لإدانة الزوج مرجحة أنّ يكون الطائر قد سمع محادثات الغزل من التلفزيون أو الراديو.

والجدير ذكره، أنّ القانون الكويتي يُعاقب بالسجن والأشغال الشاقّة تهمة الزنا. استطاعت سيّدة كويتية أن تكشف علاقة سريّة بين زوجها والخادمة بفضل ببغاء في منزلهم.وفي التفاصيل، سُمع الببغاء وهو يُردّد عبارات غزل يُرجح أن تكون قد حصلت بين الزوج والخادمة بحسب ما أفادت تقارير صحيفة الشاهد اليوميّة.وعلى الفور، تقدّمت المرأة بشكوى إلى مركز الشرطة متهمة زوجها بالخيانة، وأشارت إلى أنّه كان يتفاجأ في كلّ مرة تعود فيها باكراً من عملها إلى المنزل.لكن المحكمة لم تعتبر العبارات التي ردّدها الببغاء كافية كدليل لإدانة الزوج مرجحة أنّ يكون الطائر قد سمع محادثات الغزل من التلفزيون أو الراديو.والجدير ذكره، أنّ القانون الكويتي يُعاقب بالسجن والأشغال الشاقّة تهمة الزنا. Saida Online