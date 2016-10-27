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هيئة إدارية جديدة لجمعية جامع البحر الخيرية في صيدا أرسل الخبر



وتوزعت المهام على الفائزين على الشكل التالي: المهندس محمد طه القطب رئيساً، المهندس فادي حجازي نائبا للرئيس، ألأستاذ مازن حشيشو أميناً للسر، الأستاذ احمد البابا أمينا للصندوق ، الأستاذ مصطفى عزام محاسباً ، الأستاذ مصطفى البني أمينا للعلاقات العامة ونائبا لأمين السر، الأستاذ بشير السقا أمينا للإعلام ، الأستاذ باسم زعتري نائبا للمحاسب،المهندس إبراهيم حجازي نائبا لأمين الصندوق . انتخبت جمعية جامع البحر الخيرية في صيدا هيئتها الادارية الجديدة . وجرت الانتخابات في مقر الجمعية في منطقة شرحبيل.وتوزعت المهام على الفائزين على الشكل التالي: المهندس محمد طه القطب رئيساً، المهندس فادي حجازي نائبا للرئيس، ألأستاذ مازن حشيشو أميناً للسر، الأستاذ احمد البابا أمينا للصندوق ، الأستاذ مصطفى عزام محاسباً ، الأستاذ مصطفى البني أمينا للعلاقات العامة ونائبا لأمين السر، الأستاذ بشير السقا أمينا للإعلام ، الأستاذ باسم زعتري نائبا للمحاسب،المهندس إبراهيم حجازي نائبا لأمين الصندوق . صيدا أون لاين Saida Online