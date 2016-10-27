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تحذير: اذا كنت ممن يزورون مواقع إباحية من هاتفك الذكي اقرأ هذا الخبر !! أرسل الخبر



بالتأكيد نعم، هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة، كشفت أن نحو ربع أسباب الأعطال التي تصيب الهواتف الذكية ناتجة عن زيارة مواقع إباحية التي تظهر الرجال والنساء عاريين تماما حتى من ورقة التوت يستعرضون اجسادهم او يمارسون علاقات جنسية.

وتشير الدراسة إلى أن مستخدمي الهواتف النقالة لا يزورون المواقع الإباحية من خلال هواتفهم، ولكن عندما يقومون بذلك، ترتفع نسبة التعرض للأعطال إلى ثلاثة أضعاف، وهو ما يجعل مشاهدة المقاطع الإباحية على الهاتف أكثر خطراً من جهاز الكمبيوتر.

ويقول القائمون على الدراسة إن طبيعة الهواتف الذكية تجعل من الصعب التمييز بين المواقع الخبيثة، خاصة وأن الروابط المقصرة، التي تستخدمها الهواتف النقالة بكثرة، تجعل من الصعب القيام بذلك.

وقال هيو تومسون – الخبير الأمني الاستراتيجي في شركة “بلو كوت” المسؤولة عن الدراسة: “حينما تدخل عالم المواقع الإباحية، فإنك عادة ما تضيع في هذا العالم الكبير، وبالتالي فأنت لا تدري من أين تأتي هذه المعلومات”. تعب للبصر وضياع للوقت وغير ذلك الكثير من الأضرار التي تلحقها مشاهدة الأفلام الاباحية بالانسان، لكن ماذا عن الهواتف الذكية، وهل هناك أضرار محتملة تصيبها بسبب زيارة مواقع إباحية التي تقدم افلاما اباحية من خلالها.بالتأكيد نعم، هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة، كشفت أن نحو ربع أسباب الأعطال التي تصيب الهواتف الذكية ناتجة عن زيارة مواقع إباحية التي تظهر الرجال والنساء عاريين تماما حتى من ورقة التوت يستعرضون اجسادهم او يمارسون علاقات جنسية.وتشير الدراسة إلى أن مستخدمي الهواتف النقالة لا يزورون المواقع الإباحية من خلال هواتفهم، ولكن عندما يقومون بذلك، ترتفع نسبة التعرض للأعطال إلى ثلاثة أضعاف، وهو ما يجعل مشاهدة المقاطع الإباحية على الهاتف أكثر خطراً من جهاز الكمبيوتر.ويقول القائمون على الدراسة إن طبيعة الهواتف الذكية تجعل من الصعب التمييز بين المواقع الخبيثة، خاصة وأن الروابط المقصرة، التي تستخدمها الهواتف النقالة بكثرة، تجعل من الصعب القيام بذلك.وقال هيو تومسون – الخبير الأمني الاستراتيجي في شركة “بلو كوت” المسؤولة عن الدراسة: “حينما تدخل عالم المواقع الإباحية، فإنك عادة ما تضيع في هذا العالم الكبير، وبالتالي فأنت لا تدري من أين تأتي هذه المعلومات”. وكالات Saida Online