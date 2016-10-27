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بو صعب يدرس طلب الطلاب اقفال المدارس تزامناً من إنتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما قاله أرسل الخبر



وفي حديث تلفزيوني، ذكر "انني توعدت على اخذ مطالب التلامذة بعين الاعتبار خصوصاً وانني في آخر ايامي كوزير في هذه الحكومة".

ودعا بو صعب التلامذة للثقة به "كما فعلوا دائماً" . اكد وزير التربية الياس بو صعب ان "هناك مطالبة بإقفال المدارس يوم الاثنين، تزامناً مع جلسة انتخاب الرئيس والموضوع يدرس جدياً"، مشيراً الى ان "من الآن حتى الاثنين هناك وقت"، موضحاً ان يوم الثلاثاء، يوم عيد جميع القديسين ليس يوم تعطيل رسمي انما هو يوم تعطيل في المدارس الكاثوليكية".وفي حديث تلفزيوني، ذكر "انني توعدت على اخذ مطالب التلامذة بعين الاعتبار خصوصاً وانني في آخر ايامي كوزير في هذه الحكومة".ودعا بو صعب التلامذة للثقة به "كما فعلوا دائماً" .