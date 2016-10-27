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يروجان شيكات مصرفية مزورة.. من وقع ضحية أعمالهما؟ أرسل الخبر



"تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص، صورة كل من:

_ م. ش.(مواليد عام 1988، لبناني) و هـ .ا.(مواليد عام 1995، لبناني) لإقدامهما على ترويج شيكات مصرفية مزورة بالاشتراك مع شخص ثالث العمل جار لتوقيفه، وذلك عن طريق الاتصال بتجار والطلب منهم تزويدهم ببضائع مختلفة ثم يسددون الثمن بواسطة شيك مصرفي مزور. لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في مجمع قوى الامن الداخلي في حارة صيدا _ تلة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 07754308 - 07754309، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص، صورة كل من:_ م. ش.(مواليد عام 1988، لبناني) و هـ .ا.(مواليد عام 1995، لبناني) لإقدامهما على ترويج شيكات مصرفية مزورة بالاشتراك مع شخص ثالث العمل جار لتوقيفه، وذلك عن طريق الاتصال بتجار والطلب منهم تزويدهم ببضائع مختلفة ثم يسددون الثمن بواسطة شيك مصرفي مزور. لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في مجمع قوى الامن الداخلي في حارة صيدا _ تلة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 07754308 - 07754309، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". Saida Online