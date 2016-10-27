الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... نجا بأعجوبة بعدما سقطت سيارته عن ارتفاع كبير في منطقة الفوار في صيدا

بالصور... نجا بأعجوبة بعدما سقطت سيارته عن ارتفاع كبير في منطقة الفوار في صيدا أرسل الخبر



وقد حضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث تم معالجة السائق ويدعى علي ك. (21 عاما) ميدانيا بعد نجاته بأعجوبة وتضرر السيارة بالكامل.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.









وقع حادث سير مروع في منطقة الفوار في صيدا حيث فقد سائق سيارة من نوع BMW سوداء اللون السيطرة عليها ما ادى الى انحرافها عن الطريق وسقوطها عن ارتفاع شاهق حيث انقلبت عدة مرات.وقد حضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث تم معالجة السائق ويدعى علي ك. (21 عاما) ميدانيا بعد نجاته بأعجوبة وتضرر السيارة بالكامل.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. صيدا أون لاين Saida Online