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أحمد الحريري تفقد مؤسسات تجارية في سوق صيدا وتداول واصحابها في شؤون وشجون القطاع أرسل الخبر



ورافق الحريري في الجولة منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء المنسقية " رمزي مرجان ومحيي الدين النوام وكرم السكافي " ومنسق قطاع المهندسين في التيار في الجنوب المهندس فادي حجازي " ويوسف اليمن عن مكتب الحريري .

استهل الحريري جولته من بناية جنبلاط متفقدا المؤسسات التجارية فيها وملبيا دعوة امين المال في جمعية تجار صيدا وضواحيها محمود حجازي الى حفل فطور على شرفه حضره ايضا رئيس الجمعية علي الشريف ونائبه محمد القطب وعضوا الجمعية محمد درزي ومحمد جمعة وعدد من التجار وشارك فيه ايضا عضو المجلس البلدي محمد قبرصلي وجمع من المدعوين. وكان اللقاء مناسبة تداول خلالها الحريري مع الشريف والتجار في شؤون وشجون القطاع .

ثم تابع الحريري الجولة التي شملت عددا من المؤسسات التجارية والمصرفية وبعض مصالح المهن الحرة في شارع رياض الصلح وحي الست نفيسة مستفسرا من اصحابها عن واقع قطاعهم والصعوبات التي تواجه مصالحهم واعمالهم خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط الذي يمر به لبنان وينعكس على كافة القطاعات .

كما زار الحريري مكتبة كاعين والتقى صاحبها الحاج محمود كاعين بحضور كريمته رئيسة لجنة مهرجانات صيدا نادين كاعين .

وخلال الجولة ، اطلع الحريري عن قرب على اعمال المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل البنية التحتية لوسط المدينة والجارية حاليا في شارع رياض الصلح .

































قام امين عام تيار المستقبل احمد الحريري بجولة على السوق التجاري لمدينة صيدا حيث التقى عددا من اصحاب المؤسسات التجارية مستمعا منهم الى واقع الحركة التجارية وما تعانيه من ركود جراء تأثرها بالأوضاع العامة في البلاد.ورافق الحريري في الجولة منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء المنسقية " رمزي مرجان ومحيي الدين النوام وكرم السكافي " ومنسق قطاع المهندسين في التيار في الجنوب المهندس فادي حجازي " ويوسف اليمن عن مكتب الحريري .استهل الحريري جولته من بناية جنبلاط متفقدا المؤسسات التجارية فيها وملبيا دعوة امين المال في جمعية تجار صيدا وضواحيها محمود حجازي الى حفل فطور على شرفه حضره ايضا رئيس الجمعية علي الشريف ونائبه محمد القطب وعضوا الجمعية محمد درزي ومحمد جمعة وعدد من التجار وشارك فيه ايضا عضو المجلس البلدي محمد قبرصلي وجمع من المدعوين. وكان اللقاء مناسبة تداول خلالها الحريري مع الشريف والتجار في شؤون وشجون القطاع .ثم تابع الحريري الجولة التي شملت عددا من المؤسسات التجارية والمصرفية وبعض مصالح المهن الحرة في شارع رياض الصلح وحي الست نفيسة مستفسرا من اصحابها عن واقع قطاعهم والصعوبات التي تواجه مصالحهم واعمالهم خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط الذي يمر به لبنان وينعكس على كافة القطاعات .كما زار الحريري مكتبة كاعين والتقى صاحبها الحاج محمود كاعين بحضور كريمته رئيسة لجنة مهرجانات صيدا نادين كاعين .وخلال الجولة ، اطلع الحريري عن قرب على اعمال المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل البنية التحتية لوسط المدينة والجارية حاليا في شارع رياض الصلح . صيدا أون لاين Saida Online