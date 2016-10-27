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شاهد.. لحظة اعتقال ابن خالة صدام حسين في كركوك أرسل الخبر



وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي بالمحافظة، العميد سرحد قادر، وفقاً لموقع السومرية نيوز، إن "المعتقل كان متخفياً في جرار ماء"، مشيراً إلى أنه "اعترف خلال التحقيقات الأولية أنه أحد المشاركين في الهجوم على كركوك وابن خالة صدام حسين".

وجاء اعتقال نزار حمود عبد الغني، بتهم الانضمام لتنظيم "داعش"، والمشاركة في الهجوم الأخير على محافظة كركوك.









اعتقلت القوات العراقية، ابن خالة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، نزار حمود عبد الغني، في مركز قضاء داقوق جنوب كركوك.وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي بالمحافظة، العميد سرحد قادر، وفقاً لموقع السومرية نيوز، إن "المعتقل كان متخفياً في جرار ماء"، مشيراً إلى أنه "اعترف خلال التحقيقات الأولية أنه أحد المشاركين في الهجوم على كركوك وابن خالة صدام حسين".وجاء اعتقال نزار حمود عبد الغني، بتهم الانضمام لتنظيم "داعش"، والمشاركة في الهجوم الأخير على محافظة كركوك.