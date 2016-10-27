الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو مذيع يسخر من آيات القرآن على الهواء و فجأة تحدث المفاجأة الصاعقة لن تصدق ماوقع !!

بالفيديو مذيع يسخر من آيات القرآن على الهواء و فجأة تحدث المفاجأة الصاعقة لن تصدق ماوقع !! أرسل الخبر



في مقطع مثير انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه مذيع يحمل القرآن وبدأ يقرأ ما بداخله من آيات تظهر الدموية في التعاطي مع البشر والجمهور يضحك ويتفاعل والضيوف أيضا يضحكون ثم بعد الإنتهاء قال لهم المذيع أنا آسف فقد كنت أقرأ في الإنجيل لا في القرآن .. فتسبب بصدمة كبيرة للحاضرين. ويبدو أن المذيع تعمد فعل هذ الأمر ليظهر للمشاهدين أن الإنجيل فيه آيات أشد بكثير مما يوجد بالقرآن من ناحية القصاص والتعامل مع الحياة . Saida Online