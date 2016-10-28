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الحظ والأبراج / ليلى عبد اللطيف تدافع عن توقعاتها : لا أرى إنتخاب رئيس يوم الإثنين بـ 31!؟
ليلى عبد اللطيف تدافع عن توقعاتها : لا أرى إنتخاب رئيس يوم الإثنين بـ 31!؟
2016-10-28 أرسل الخبر
ليب نيوز
بعد تعرضها لانتقادات شديدة على خلفية توقعاتها بانتخاب ” الجانين ” جان قهوجي أو جان عبيد لرئاسة الجمهورية وفشل توقعها بالإتفاق على العماد ميشال عون قالت عالمة التوقعات ليلى عبد اللطيف في تصريح للجديد : أن عون لم يجلس على الكرسي بعد وأنها لا ترى شيء سيحدث في 31 الشهر الجاري ولا ترى إنتخاب رئيس للجمهورية حالياً
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