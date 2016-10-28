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اعتراض "صاروخ حوثي" باليستي كان متجها الى مكة المكرمة أرسل الخبر



وذكر بيان للتحالف أن الصاروخ تم إطلاقه من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة وبدون أية أضرار.

وفي وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية على مواقع المتمردين، وقامت بتدمير مخزنا للسلاح في مديرية بيحان بمحافظة شبوة . أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة.وذكر بيان للتحالف أن الصاروخ تم إطلاقه من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة وبدون أية أضرار.وفي وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية على مواقع المتمردين، وقامت بتدمير مخزنا للسلاح في مديرية بيحان بمحافظة شبوة . سكاي نيوز Saida Online