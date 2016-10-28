الصفحة الرئيسية / منوعات / تركا طفلهما المعوّق وحيداً وذهبا في رحلة إلى لندن

تركا طفلهما المعوّق وحيداً وذهبا في رحلة إلى لندن أرسل الخبر



وجهت السلطات البريطانية للزوجين تهمة إهمال طفل، فعلى الرغم من كون الأم وزوجها يعملان في الرعاية الاجتماعية، فإنّهما اعتقدا أنّه من المقبول أن يتركاه وحيداً على هذا النحو. وعندما قامت الشرطة باستجوابهما، قالت الأم إنّها كانت ذاهبة إلى لندن لكي تعطي لوالدتها بعض الأدوية المهمة قبل أن تسافر والدتها، واصطحبها زوجها لأنها عانت بعض التعب قبل السفر.



تبعد ديفون وهي المنطقة التي يقطنون بها عن لندن مسافة 300 كيلومتر، وقد تم الحكم عليهما بالعمل بدون مقابل لمدة 100 ساعة بواقع 12 شهراً في الخدمة الاجتماعية، وتم إيقافهما عن العمل، كما تم حظر وصايتهما على ابنهما المعاق وإيداعه في مأوى للأطفال.

علمت السلطات البريطانية أن هناك طفلاً وحيداً بمفرده في أحد المنازل ليومين متتاليين، وعندما توجه بعض أفراد الشرطة للمنزل وجدا طفلاً وحيداً بالمنزل في الحادية عشرة من عمره ولكنه يتعامل بطريقة طفل في السابعة من عمره، والذي قال لضابط الشرطة أمي وأبي في لندن ثم انهار في البكاء.وجهت السلطات البريطانية للزوجين تهمة إهمال طفل، فعلى الرغم من كون الأم وزوجها يعملان في الرعاية الاجتماعية، فإنّهما اعتقدا أنّه من المقبول أن يتركاه وحيداً على هذا النحو. وعندما قامت الشرطة باستجوابهما، قالت الأم إنّها كانت ذاهبة إلى لندن لكي تعطي لوالدتها بعض الأدوية المهمة قبل أن تسافر والدتها، واصطحبها زوجها لأنها عانت بعض التعب قبل السفر.تبعد ديفون وهي المنطقة التي يقطنون بها عن لندن مسافة 300 كيلومتر، وقد تم الحكم عليهما بالعمل بدون مقابل لمدة 100 ساعة بواقع 12 شهراً في الخدمة الاجتماعية، وتم إيقافهما عن العمل، كما تم حظر وصايتهما على ابنهما المعاق وإيداعه في مأوى للأطفال. Huffington Post Saida Online