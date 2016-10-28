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العاهرات يملأن الكويت ! ورجال مباحث الآداب منهمكون للقبض عليهم أرسل الخبر



ولفت المصدر الى ان آخر الوافدات اللاتي ضبطن مؤخرا هي من الجنسية اليونانية وتم ضبطها في فندق بالسالمية قبل توجهها الى احد الزبائن.

وقال المصدر ان "التحقيقات مع الوافدات تظهر انهن يلتقين يوميا ما بين 10 و 15 شخصا وبمقابل مالي يتراوح ما بين 200 و400 دينار، لافتا الى ان الوافدات بعد القبض عليهن اعترفن بأن المبيت ليلة كاملة مقابل 1000 دينار."

وكشف المصدر عن مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال ان بعض من يلقى القبض عليهن يعترفن بحملهن لفيروس نقص المناعة "الايدز".

وأضاف المصدر انه "في هذه الحالات نقوم بتتبع جميع من اقامت معهم حاملة المرض ويلقى القبض عليهم ونجبر من عاشرهن من المواطنين على الفحص الطبي في مستشفى الأمراض السارية لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد وصل إليهم اما الوافدون فيتم إبعادهم مباشرة"، لافتاً الى ان اغلب القادمات لهذا الغرض يقدمن من دول يسمح لرعاياها بالدخول دون تصريح مسبق، وعدد هذه الدول 35 دولة.

وأشار الى ان وزارة الداخلية تبلغ السفارات التي تتبعها بائعات الهوى عقب التحقيق وقبل إبعادهن عن البلاد مباشرة، مؤكدا ان التحقيقات مع هؤلاء النسوة تكون مصورة وموثقة. كشف مصدر أمني لصحيفة "الانباء" الكويتية ان رجال مباحث الآداب في الكويت يلقون القبض اسبوعياً على ما لا يقل عن 4 وافدات اوروبيات لممارسة البغاء ويعملن ضمن شبكات دعارة دولية تدار عبر الإنترنت.ولفت المصدر الى ان آخر الوافدات اللاتي ضبطن مؤخرا هي من الجنسية اليونانية وتم ضبطها في فندق بالسالمية قبل توجهها الى احد الزبائن.وقال المصدر ان "التحقيقات مع الوافدات تظهر انهن يلتقين يوميا ما بين 10 و 15 شخصا وبمقابل مالي يتراوح ما بين 200 و400 دينار، لافتا الى ان الوافدات بعد القبض عليهن اعترفن بأن المبيت ليلة كاملة مقابل 1000 دينار."وكشف المصدر عن مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال ان بعض من يلقى القبض عليهن يعترفن بحملهن لفيروس نقص المناعة "الايدز".وأضاف المصدر انه "في هذه الحالات نقوم بتتبع جميع من اقامت معهم حاملة المرض ويلقى القبض عليهم ونجبر من عاشرهن من المواطنين على الفحص الطبي في مستشفى الأمراض السارية لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد وصل إليهم اما الوافدون فيتم إبعادهم مباشرة"، لافتاً الى ان اغلب القادمات لهذا الغرض يقدمن من دول يسمح لرعاياها بالدخول دون تصريح مسبق، وعدد هذه الدول 35 دولة.وأشار الى ان وزارة الداخلية تبلغ السفارات التي تتبعها بائعات الهوى عقب التحقيق وقبل إبعادهن عن البلاد مباشرة، مؤكدا ان التحقيقات مع هؤلاء النسوة تكون مصورة وموثقة. وكالات Saida Online