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الرعاية تنعي الطفل الهندي وتقوم بواجب الدفن والعزاء أرسل الخبر



والطفل الهندي يتيم الأب والأم، وكان وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور أوعز للمستشفى باستقباله على نفقة الوزارة.

وستقوم الرعاية بواجب دفن الطفل في مقبرة صيدا والقيام بكل ما يلزم بما يخص العزاء.

الرعاية تتقدم من أهل الطفل بالعزاء وتدعوهم بالصبر على المصاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



نعت الرعاية بشديد الحزن الطفل الفلسطيني النازح من سوريا محمود عمر الهندي الذي صدمته سيارة مجهولة على أوتستراد صيدا البحري منذ أسابيع وفرت الى جهة مجهولة وتعرض خلالها لنزيف في الدماغ وكسور في الجسم.والطفل الهندي يتيم الأب والأم، وكان وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور أوعز للمستشفى باستقباله على نفقة الوزارة.وستقوم الرعاية بواجب دفن الطفل في مقبرة صيدا والقيام بكل ما يلزم بما يخص العزاء.الرعاية تتقدم من أهل الطفل بالعزاء وتدعوهم بالصبر على المصاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صيدا أون لاين Saida Online