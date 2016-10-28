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عماد ابن مخيم عين الحلوة يطلب من أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته بمصيبته أرسل الخبر



ومن جديد عماد يلجأ لنا لنشر قصته مع العلم أننا رفضنا ببداية الأمر لكي لا نفقد مصداقيتنا ولكن بعد اتصالنا بالأطباء والتأكد من حقيقة ما يقول قررنا نشر قصته من جديد مرفقة بتقارير طبية عن وضعه الحالي بتاريخ 26 / 10 / 2016



وكان الفلسطيني ابن مخيم عين الحلوة عماد علي حشاش يسابق الوقت كي يستطيع انقاذ ما تبقى من قدمه بعدما سبق ان فقد قدمه الأولى عام 2013 ثم الثانية عام 2015 فقد قدمه الأولى بحادث سير حينها بحادث سير فتبين ان لديه نشاف في الشرايين مما ادى الى تفشي مرض الغرغرينا في القدم الأخرى.

وكنا سابقاً قد طرحنا موضوع مساعدة عماد لإجراء عملية عاجلة لزرع شريان لقدمه المصابة بالغرغرينا والا قد يخسرها ويصبح عاجزا عن المشي وحينها تم مساعدته من قبل أصحاب الأيادي البيضاء ولكن العملية لم تتكلل بانجاح وقرر الأطباء بتر قدمه الثانية وأصبح عاجزاً كلياً عن العمل.



عماد اليوم يعاني من تفشي الغرغرينا في الجزءالأعلى من قدمه ويناشد عبر موقعنا أهل الخير المساعدة في إجراء عملية جراحية وتبلغ تكلفة العملية ما يقارب 6000 دولار وهو لا يملك شيئاً من هذا المبلغ.



عماد حشاش متروك لمصيره، فالوقت ليس لصالحه وسيضطر الأطباء لبتر كامل قدمه بحيث لن يستطيع تركيب طرف صناعي بهذا القدم المبتور وسيصبح عاجز كلياً عن الحراك.



الجدير ذكره ان عماد لديه زوجة و 3 اولاد وهو المعيل الوحيد لعائلته.



لمساعدة عماد الإتصال على : 70619516



من خارج لبنان : 0096170619516







بعد أن أجرى الشاب مبتور القدمين الفلسطيني من مخيم عين الحلوة عماد الحشاش عملية تمييل لقدمه بفضل أصحاب الأيادي البيضاء الذين تبرعوا له لإجراء التمييل أتت النتيجة صادمة بالنسبة له حيث أن الأطباء أبلغوه بوجوب وضع راسور عدد 2 في القدم اليمين وعملية توسيع للشرايين بواسطة بالون عدد 1 لكي لا يخسر ما تبقى من قدمه ويصبح عاجزاً كليا حتى عن تركيب طرف صناعي يساعده في الإستمرار بحياته.ومن جديد عماد يلجأ لنا لنشر قصته مع العلم أننا رفضنا ببداية الأمر لكي لا نفقد مصداقيتنا ولكن بعد اتصالنا بالأطباء والتأكد من حقيقة ما يقول قررنا نشر قصته من جديد مرفقة بتقارير طبية عن وضعه الحالي بتاريخ 26 / 10 / 2016وكان الفلسطيني ابن مخيم عين الحلوة عماد علي حشاش يسابق الوقت كي يستطيع انقاذ ما تبقى من قدمه بعدما سبق ان فقد قدمه الأولى عام 2013 ثم الثانية عام 2015 فقد قدمه الأولى بحادث سير حينها بحادث سير فتبين ان لديه نشاف في الشرايين مما ادى الى تفشي مرض الغرغرينا في القدم الأخرى.وكنا سابقاً قد طرحنا موضوع مساعدة عماد لإجراء عملية عاجلة لزرع شريان لقدمه المصابة بالغرغرينا والا قد يخسرها ويصبح عاجزا عن المشي وحينها تم مساعدته من قبل أصحاب الأيادي البيضاء ولكن العملية لم تتكلل بانجاح وقرر الأطباء بتر قدمه الثانية وأصبح عاجزاً كلياً عن العمل.عماد اليوم يعاني من تفشي الغرغرينا في الجزءالأعلى من قدمه ويناشد عبر موقعنا أهل الخير المساعدة في إجراء عملية جراحية وتبلغ تكلفة العملية ما يقارب 6000 دولار وهو لا يملك شيئاً من هذا المبلغ.عماد حشاش متروك لمصيره، فالوقت ليس لصالحه وسيضطر الأطباء لبتر كامل قدمه بحيث لن يستطيع تركيب طرف صناعي بهذا القدم المبتور وسيصبح عاجز كلياً عن الحراك.الجدير ذكره ان عماد لديه زوجة و 3 اولاد وهو المعيل الوحيد لعائلته.لمساعدة عماد الإتصال على : 70619516من خارج لبنان : 0096170619516 Saida Online