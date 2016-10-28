الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / ملحم بركات بين الحياة والموت وهذه هي التفاصيل ...

ملحم بركات بين الحياة والموت وهذه هي التفاصيل ... أرسل الخبر



ملحم بركات، الّذي يلازم مستشفى أوتيل ديو، تحوّل في الساعات الماضية إلى ضحية جديدة للشائعات الّتي انتشرت بسرعة كالنار في الهشيم عبر فيسبوك وتويتر.

المشهد بالأمس كان مختلفاً، فحوّل روّاد مواقع التواصل صورهم إلى صورة أبو مجد، ونعوه بكلمات حزينة ومؤثرة قبل التأكّد من صحة المعلومات حول حقيقة وفاة الموسيقار. وما ساهم في إنتشار شائعة الوفاة هو تبنّي عدد كبير من الصحافيين للخبر كلٌّ حسب مصادره الخاصة، ووقعت الفنانة أمل حجازي بالفخ أيضاً فنعته عبر صفحتها قبل أن تعود وتحذف الخبر.



أمّا تغريدة الإعلامي جو معلوف عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر فجعلت من موجة الشائعات تنحسر مرة جديدة. فأوضح معلوف قائلاً "ابو مجد لم يغادرنا. حالته حرجة والأمر لله. اي خبر لم يصدر عن عائلته او المقربين هو شائعة. فليتركوا عائلته في محنتهم العصيبة".



وفي حين أعاد بعض الفنانين نشر تغريدة نفي شائعة وفاة ملحم بركات مثل الفنان فارس كرم، نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صلاة من أجل الشفاء، وعلّقت عليها قائلةً "صلاة من قلبي من أجل ابو مجد".





هذا وأخذت بالإنتشار صورة كان قد نشرها وعد بركات، إبن الموسيقار، عبر فيسبوك سابقاً تجسّد خوفه وقلقه من فقدان ولده. وكُتب على الصورة التالي "الأب لا يُعوّض فيا رب بعدد دقّات قلبي إحفظ لي أبي". للمرة الثانية، إنتشرت شائعة وفاة الموسيقار ملحم بركات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في ساعات ما بعد منتصف الليل، فأقلقت محبّي الموسيقار وأغضبت آخرين.ملحم بركات، الّذي يلازم مستشفى أوتيل ديو، تحوّل في الساعات الماضية إلى ضحية جديدة للشائعات الّتي انتشرت بسرعة كالنار في الهشيم عبر فيسبوك وتويتر.المشهد بالأمس كان مختلفاً، فحوّل روّاد مواقع التواصل صورهم إلى صورة أبو مجد، ونعوه بكلمات حزينة ومؤثرة قبل التأكّد من صحة المعلومات حول حقيقة وفاة الموسيقار. وما ساهم في إنتشار شائعة الوفاة هو تبنّي عدد كبير من الصحافيين للخبر كلٌّ حسب مصادره الخاصة، ووقعت الفنانة أمل حجازي بالفخ أيضاً فنعته عبر صفحتها قبل أن تعود وتحذف الخبر.أمّا تغريدة الإعلامي جو معلوف عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر فجعلت من موجة الشائعات تنحسر مرة جديدة. فأوضح معلوف قائلاً "ابو مجد لم يغادرنا. حالته حرجة والأمر لله. اي خبر لم يصدر عن عائلته او المقربين هو شائعة. فليتركوا عائلته في محنتهم العصيبة".وفي حين أعاد بعض الفنانين نشر تغريدة نفي شائعة وفاة ملحم بركات مثل الفنان فارس كرم، نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صلاة من أجل الشفاء، وعلّقت عليها قائلةً "صلاة من قلبي من أجل ابو مجد".هذا وأخذت بالإنتشار صورة كان قد نشرها وعد بركات، إبن الموسيقار، عبر فيسبوك سابقاً تجسّد خوفه وقلقه من فقدان ولده. وكُتب على الصورة التالي "الأب لا يُعوّض فيا رب بعدد دقّات قلبي إحفظ لي أبي". LBCI Saida Online