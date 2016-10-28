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بالفيديو.. ضيفة تطرح مقدم برنامج تلفزيوني أرضاً أرسل الخبر



وكانت إيمي ميندهام (29 عاماً) ضيفة على البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جيرمي كايل، لتتحدث عن سوء المعاملة من شقيقتها الصغرى كيلي (26 عاماً). لكن كيلي لم تحتمل سماع انتقادات شقيقتها لها، واندفعت من خلف الكواليس لتهاجمها، ولسوء حظ مقدم البرنامج فقد كان في طريقها مما أدى إلى طرحه أرضاً أمام المشاهدين.

وعلق كايل بعد هذا الموقف المثير أمام عدسات الكاميرا: "لقد عدت للتو من إجازتي، ولم أكد أفتح فمي للحديث، حتى وجدت نفسي ملقى على الأرض". ووجه كلامه إلى أحد حراس الأمن مازحاً : "ستيف أين كنت؟ أليس من المفترض أن أكون أنا السبب الذي يبقي على هذا البرنامج؟ أين كنت لحمايتي؟".

وفي حديث لصحيفة ميرور بعد الحادثة قالت إيمي: "لم أتحدث إلى شقيقتي منذ عرض البرنامج، ولا أزال غير مصدقة أنها اتصلت بهيئة الخدمات الاجتماعية وطلبت منهم إبعاد طفلي عني، إنها إنسانة حاقدة".

وأضافت :"تتهمني كيلي بأنني مدمنة على المخدرات، على الرغم من أنني أقلعت عنها منذ حوالي عامين، لكن كل ما تريده هو أن تتركني وتتفرغ لحياتها الشخصية".



تعرض مقدم برامج بريطاني لموقف محرج على الهواء، بعدما أسقطته امرأة أرضاً، عندما هاجمت شقيقتها التي كانت ضيفة على البرنامج، قبل أن يتدخل حراس الأمن لإيقافها.وكانت إيمي ميندهام (29 عاماً) ضيفة على البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جيرمي كايل، لتتحدث عن سوء المعاملة من شقيقتها الصغرى كيلي (26 عاماً). لكن كيلي لم تحتمل سماع انتقادات شقيقتها لها، واندفعت من خلف الكواليس لتهاجمها، ولسوء حظ مقدم البرنامج فقد كان في طريقها مما أدى إلى طرحه أرضاً أمام المشاهدين.وعلق كايل بعد هذا الموقف المثير أمام عدسات الكاميرا: "لقد عدت للتو من إجازتي، ولم أكد أفتح فمي للحديث، حتى وجدت نفسي ملقى على الأرض". ووجه كلامه إلى أحد حراس الأمن مازحاً : "ستيف أين كنت؟ أليس من المفترض أن أكون أنا السبب الذي يبقي على هذا البرنامج؟ أين كنت لحمايتي؟".وفي حديث لصحيفة ميرور بعد الحادثة قالت إيمي: "لم أتحدث إلى شقيقتي منذ عرض البرنامج، ولا أزال غير مصدقة أنها اتصلت بهيئة الخدمات الاجتماعية وطلبت منهم إبعاد طفلي عني، إنها إنسانة حاقدة".وأضافت :"تتهمني كيلي بأنني مدمنة على المخدرات، على الرغم من أنني أقلعت عنها منذ حوالي عامين، لكن كل ما تريده هو أن تتركني وتتفرغ لحياتها الشخصية". وكالات Saida Online