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الرئيس السابق حسني مبارك يتصل بهذا الفنان الكبير لهذه الأسباب أرسل الخبر



من ناحية أخرى ما زال محمود عبد العزيز في المستشفى تحت رعاية طبية مكثفة، ولا تزال الزيارة ممنوعة عنه .

رغم أن الرئيس المصري الأسبق مبارك لا يزال محجوزاً في المستشفى العسكري، لكن يتردد إنه كان حريصاً على إجراء اتصال بأسرة الفنان الكبير محمود عبد العزيز للاطمئنان على صحته بعد الأزمة التي تعرض لها، وأن محمد وكريم نجلي محمود عبد العزيز قاما بالرد على مكالمة مبارك ووجها له الشكر.من ناحية أخرى ما زال محمود عبد العزيز في المستشفى تحت رعاية طبية مكثفة، ولا تزال الزيارة ممنوعة عنه . وكالات Saida Online