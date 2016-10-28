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تجنبوا وسط بيروت يوم الاثنين! أرسل الخبر



أولا: إخلاء واقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 6.00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.

ثانيا:عزل المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط نزولا إلى ساحة رياض الصلح وصولا إلى مبنى المركزية خلف اللعازارية، بالإضافة إلى عزل المنطقة الممتدة من مبنى جريدة النهار وصولا إلى شارع المصارف، إضافة الى شوارع: فوش، اللنبي، جادة فرنسوا الحاج، تقاطع بنك عودة، ويغان وساحة رياض الصلح.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".



لذا تجنبوا وسط بيروت يوم الاثنين تجنباً لزحمة السير! صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "يعقد مجلس النواب بتاريخ 31/10/2016 جلسة عامة لإنتخاب رئيس للجمهورية، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:أولا: إخلاء واقفال شارع المصارف كليا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارا من الساعة 6.00 صباحا من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.ثانيا:عزل المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط نزولا إلى ساحة رياض الصلح وصولا إلى مبنى المركزية خلف اللعازارية، بالإضافة إلى عزل المنطقة الممتدة من مبنى جريدة النهار وصولا إلى شارع المصارف، إضافة الى شوارع: فوش، اللنبي، جادة فرنسوا الحاج، تقاطع بنك عودة، ويغان وساحة رياض الصلح.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام".لذا تجنبوا وسط بيروت يوم الاثنين تجنباً لزحمة السير! Saida Online