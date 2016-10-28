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بالصور... مرسيدس بنز تطلق أسرع بيك آب في العالم أرسل الخبر



ولا يستبعد الخبراء أن تصبح هذه السيارة من أسرع سيارات البيك آب في العالم.

وبعد كشف "مرسيدس" عن أول بيك آب لها من طراز " X-Class " صار هواتها يتساءلون هل ستطلق الشركة نسخة ساخنة له بفئة AMG مع العلم أن السيارة مبنية على منصة "نيسان نافارا / أن بي 300. وهناك بالطبع مشاكل موضوعية تكمن في تكييف المحرك القوي لـ مرسيدس مع شاسي غير صديق له.



ويمكن أن تُطلق نظريا على سيارة البيك آب الجديدة تسمية " Mercedes AMG X63 4 Matic ". كما أنها يمكن أن تزود بمحرك تربو V8 سعة 4 لترات بوسع نسخهِ المختلفة توليد قوة من 471 حصانا إلى 571 حصانا.



وهناك طبعا أكثر من اختلاف بين سيارات البيك آب مرسيدس السابقة وسيارة البيك آب الحالية بدءًا من التعليق الرياضي الجديد والمقود المطور وانتهاءً بتصميم AMG البصري. وسيكون بمقدور " Mercedes AMG X63 4 Matic " التسارع حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال ما يقل عن 5 ثوان ، ما سيمنحها لقب أسرع سيارات البيك آب المنتجة على دفعات في العالم.



يذكر أنه يتوقع أن تطلق سيارة البيك آب بفئة إكس في النصف الثاني من العام القادم. وكان الألمان قد كشفوا عن سيارتي بيك آب ساخنتين: إحداهما " powerful explover " مخصصة للسير في الأراضي الوعرة ، وثانيتهما الأنيقة تصلح للاستخدام اليومي.

تعتزم شركة "مرسيدس بنز" إطلاق نسخة سريعة جدا من موديل " X-Class " الحديث. وذلك رغم انتمائه بوضوح إلى ماركة "نيسان".ولا يستبعد الخبراء أن تصبح هذه السيارة من أسرع سيارات البيك آب في العالم.وبعد كشف "مرسيدس" عن أول بيك آب لها من طراز " X-Class " صار هواتها يتساءلون هل ستطلق الشركة نسخة ساخنة له بفئة AMG مع العلم أن السيارة مبنية على منصة "نيسان نافارا / أن بي 300. وهناك بالطبع مشاكل موضوعية تكمن في تكييف المحرك القوي لـ مرسيدس مع شاسي غير صديق له.ويمكن أن تُطلق نظريا على سيارة البيك آب الجديدة تسمية " Mercedes AMG X63 4 Matic ". كما أنها يمكن أن تزود بمحرك تربو V8 سعة 4 لترات بوسع نسخهِ المختلفة توليد قوة من 471 حصانا إلى 571 حصانا.وهناك طبعا أكثر من اختلاف بين سيارات البيك آب مرسيدس السابقة وسيارة البيك آب الحالية بدءًا من التعليق الرياضي الجديد والمقود المطور وانتهاءً بتصميم AMG البصري. وسيكون بمقدور " Mercedes AMG X63 4 Matic " التسارع حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال ما يقل عن 5 ثوان ، ما سيمنحها لقب أسرع سيارات البيك آب المنتجة على دفعات في العالم.يذكر أنه يتوقع أن تطلق سيارة البيك آب بفئة إكس في النصف الثاني من العام القادم. وكان الألمان قد كشفوا عن سيارتي بيك آب ساخنتين: إحداهما " powerful explover " مخصصة للسير في الأراضي الوعرة ، وثانيتهما الأنيقة تصلح للاستخدام اليومي. فيستي. رو Saida Online