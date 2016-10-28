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هذه الإسطوانة الصدئة تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار لهذه السبب !! أرسل الخبر



وحسب قناة “سي ان ان” الأمريكية، فإن طول الأسطوانة يبلغ 2.5 متراً ووجدت على شواطئ قرية غرب البلاد “ليسكانور” في شهر آب/ أغسطس.

وعثرت عليها عائلة المواطن مايكل فوانا، و قال: “لقد أردنا أن نرفعها من مكانها ولكنها كانت ثقيلة الوزن جداً لدرجة أننا لم نستطع تحريكها من مكانها. لقد تركناها وشأنها، وأضاف” أنه حاول فتح الأسطوانة ولكنه عجز عن ذلك فقام بإخبار الشرطة المحلية عنها.

وحسب مايكل بقيت هذه الأسطوانة على الشاطئ لعدة شهور. وعندما تم فتح هذه الأسطوانة عثر بداخلها على 75 كغ من الكوكائين تبلغ قيمتها 5 ملايين دولارا أمريكياً. عثر على شواطئ إيرلندا أسطوانة صدئة تشبه بشكلها التوربيد وعثر بداخلها على مادة الكوكائين.وحسب قناة “سي ان ان” الأمريكية، فإن طول الأسطوانة يبلغ 2.5 متراً ووجدت على شواطئ قرية غرب البلاد “ليسكانور” في شهر آب/ أغسطس.وعثرت عليها عائلة المواطن مايكل فوانا، و قال: “لقد أردنا أن نرفعها من مكانها ولكنها كانت ثقيلة الوزن جداً لدرجة أننا لم نستطع تحريكها من مكانها. لقد تركناها وشأنها، وأضاف” أنه حاول فتح الأسطوانة ولكنه عجز عن ذلك فقام بإخبار الشرطة المحلية عنها.وحسب مايكل بقيت هذه الأسطوانة على الشاطئ لعدة شهور. وعندما تم فتح هذه الأسطوانة عثر بداخلها على 75 كغ من الكوكائين تبلغ قيمتها 5 ملايين دولارا أمريكياً. نوفوستي Saida Online