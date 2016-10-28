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السفارة الكندية لرعاياها في لبنان: خزنوا الطعام والماء والوقود لثلاثة أيام على الأقل أرسل الخبر



وجاء في نص الرسالة "لقد تحدد موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان يوم الاثنين 31 تشرين الاول الجاري، ولهذا السبب فان الرعايا الكنديين المقيمين في لبنان أو الذين هم في صدد السفر اليه مدعوون الى اتخاذ أقصى درجات الحذر".

ودعا البيان "الرعايا الكنديين الى الحد من تنقلاتهم على مختلف الاراضي اللبنانية خلال الاسبوعين اللذين يليا الانتخابات".

وأُرفق البيان بلائحة مفصلة بالاحتياجات التي يقتضي على الرعايا الكنديين تجهيزها وهي: عبوات المياه والمأكولات لثلاثة أيام على الأقل وبطاريات وحقيبة أسعافات اولية ومحروقات كافية في السيارة. جهت السفارة الكندية في لبنان بعد ظهر اليوم رسائل نصية الى رعاياها بوجوب "أخذ الحذر في الأسبوعين اللذين يعقبا الإنتخابات الرئاسية في لبنان".وجاء في نص الرسالة "لقد تحدد موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان يوم الاثنين 31 تشرين الاول الجاري، ولهذا السبب فان الرعايا الكنديين المقيمين في لبنان أو الذين هم في صدد السفر اليه مدعوون الى اتخاذ أقصى درجات الحذر".ودعا البيان "الرعايا الكنديين الى الحد من تنقلاتهم على مختلف الاراضي اللبنانية خلال الاسبوعين اللذين يليا الانتخابات".وأُرفق البيان بلائحة مفصلة بالاحتياجات التي يقتضي على الرعايا الكنديين تجهيزها وهي: عبوات المياه والمأكولات لثلاثة أيام على الأقل وبطاريات وحقيبة أسعافات اولية ومحروقات كافية في السيارة. Saida Online