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هاجمته حمامة فتوفي فورا.. اكتشف تفاصيل الحادث الغريب؟ أرسل الخبر



هنا يطرح السؤال، كيف يمكن لحمامة صغيرة الحجم أن تتسبب في مقتل شاب؟

وبحسب صحيفة "metro" البريطانية، وفي التفاصيل كان Ashar، وهو أب لطفلين، يقوم بجولة على دراجته برفقة 3 من أصدقائه، لكن الحظ لم يحالفه فاعترضت حمامة كبيرة طريقه، فحجبت عليه الرؤية، الشيء الذي أدى إلى وفاته فورا بعد وقوعه عن الدراجة في حادث سير مأساوي .



يُذكر أن هذا الأب توفي في 14 آب/ أغسطس، حيث كان ينتظر عيد ميلاد ابنته الصغرى التي أتمت عامها السادس، لكن المؤسف في الأمر هو أن الأصدقاء الذين تواجدوا برفقته حاولوا إنقاذه بكل جهد، لكن جراء الحادث الأليم توفي قبل وصوله الى المستشفى.



في المقابل، نشرت Mahnaz Niaz ما حصل مع زوجها على صفحة لجمع التبرعات على فيسبوك فجمعت أكثر من 6000 دولار ستقدمها كمساعدات خيرية لجمعيات الوقاية من حوادث السير خصوصاً الدراجات النارية. تسببت حمامة في مقتل دراج إنكليزي يدعى "Ashar Niazi"، يبلغ من العمر 35 عاما بعدما ارتطمت برأسه أثناء قيادته دراجة نارية في لندن.هنا يطرح السؤال، كيف يمكن لحمامة صغيرة الحجم أن تتسبب في مقتل شاب؟وبحسب صحيفة "metro" البريطانية، وفي التفاصيل كان Ashar، وهو أب لطفلين، يقوم بجولة على دراجته برفقة 3 من أصدقائه، لكن الحظ لم يحالفه فاعترضت حمامة كبيرة طريقه، فحجبت عليه الرؤية، الشيء الذي أدى إلى وفاته فورا بعد وقوعه عن الدراجة في حادث سير مأساوي .يُذكر أن هذا الأب توفي في 14 آب/ أغسطس، حيث كان ينتظر عيد ميلاد ابنته الصغرى التي أتمت عامها السادس، لكن المؤسف في الأمر هو أن الأصدقاء الذين تواجدوا برفقته حاولوا إنقاذه بكل جهد، لكن جراء الحادث الأليم توفي قبل وصوله الى المستشفى.في المقابل، نشرت Mahnaz Niaz ما حصل مع زوجها على صفحة لجمع التبرعات على فيسبوك فجمعت أكثر من 6000 دولار ستقدمها كمساعدات خيرية لجمعيات الوقاية من حوادث السير خصوصاً الدراجات النارية. الآن Saida Online