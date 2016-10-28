القبض على شبكة لتسهيل الدعارة والإتجار بالبشر في محلة المعاملتين كسروان

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قوة من معلومات - جبل لبنان في المديرية العامة للأمن العام اوقفت، بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، شبكة لتسهيل الدعارة والإتجار بالبشر في محلة المعاملتين كسروان، المؤلفة من اللبناني م.ح في العقد الرابع من العمر، والفتاتين السوريتين ب.م و ح.ص في العقد الثالث من العمر، وبوشرت التحقيقات لإحالتهم على القضاء المختص.